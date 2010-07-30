-TOĞUÇ İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA ROMA (A.A) - 30.07.2010 - Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Nizamettin Toğuç, İtalya'da yakalanmasının ardından bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Venedik İstinaf Mahkemesi'nde bugünkü duruşmada, Türkiye'nin iade isteğinde bulunduğu Toğuç'un salıverilme talebi konusunda karar verilmedi. Toğuç'un İtalyan avukatlarının sunduğu yeni belgeleri de dosyaya dahil eden mahkeme, salıverilme talebine ilişkin kararın verilmesini 13 Ağustosta yapılacak duruşmaya erteledi. Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle Padova yakınlarındaki Albignasego beldesinde 18 Temmuzda yakalanmasından bu yana Padova cezaevinde tutuklu bulunan 58 yaşındaki Toğuç'un bugünkü duruşmasının Hollanda Konsolosluğu yetkililerince izlendiği de öğrenildi. Toğuç'un avukatları, Hollanda vatandaşı olan müvekkillerinin kaçma riski olmadığını savunarak, Türkiye'nin iade talebinin değerlendirilmesi açısından ihtiyati tutukluluğun şart olmadığını ve bu nedenle zanlının salıverilmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Türkiye, cuma günü, İtalya Adalet Bakanlığına yaptığı yazılı başvuruda, Toğuç ile ilgili iade dosyasının tamamlanması için zanlı hakkındaki ihtiyati tutukluluk süresinin 40 güne yükseltilmesini istemişti. İtalya'da tatilde bulunduğu sırada yakalanan Toğuç, Türkiye tarafından PKK'nın Avrupa'daki en önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Toğuç, Türkiye'de bulunduğu dönemde 1991 yılında SHP'den milletvekili seçilmiş, daha sonra HEP'in kuruluşunda yer almıştı. HEP'in kapatılmasının ardından DEP'e geçen Toğuç, DEP'in 1994'te kapatılması ve dokunulmazlığının kalkmasının ardından da tutuklanmamak için Avrupa'ya kaçan milletvekilleri arasında yer almıştı. 1994'ten bu yana, önce siyasi sığınma hakkı daha sonra vatandaşlık elde ettiği Hollanda'da yaşayan Toğuç, Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu başkanlığı görevini de yürütüyor.