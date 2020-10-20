TOGG tarafından geliştirilen otomobilinin bataryası için Çinli Farasis şirketi ile anlaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen otomobilin bataryası için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Çinli Farasis şirketi ile anlaşıldığı duyuruldu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, batarya modülü ve paketinin Türkiye’de üretileceği aktarılan ortak açıklamada, iki şirketin, batarya hücresi tedarikinin yanında imzaladıkları kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceği ifade edildi.

TOGG'un internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun şu ifadelerine de yer verildi: Farasis ile birlikte kurulacak ortak girişim şirketi de ülkemizin enerji sisteminin verimliliğini artırmaya aday bir girişim olacak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, temiz ve verimli bir enerji sistemi geliştirmemizi hızlandıracak. Bu sayede TOGG’un mobilite ekosistemi, teknoloji geliştiren, ciddi ekonomik değer yaratan, önemli bir bölgesel oyuncu haline gelecektir