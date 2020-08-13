TOGG, fiyat iddialarını yalanladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilin fiyatına ilişkin ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin fiyatı olarak lanse edilen rakamlar hakkında resmi açıklama yaptı. Baz fiyatın 25 bin dolar olarak belirleneceği iddialarına yanıt veren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilin fiyatının 2022'den önce açıklanmasının mümkün olmadığının altını çizdi. TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."

Öneceki gün TOGG araçları için sosyal medyada yayınlanan listede fiyatlar şöyle verilmişti:

TOGG boş paket fiyatı: 180.000 TL (25.000$)

TOGG dolu paket fiyatı: 216.000 TL (30.000$)

TOGG full paket fiyatı: 252.000 TL (35.000$)