TOGG CEO'su Karakaş: Oyunun kuralını değiştirecek start-up'lar radarımızda

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde konuşan TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü, TOGG olarak bu dönüşümün bir parçası olmak üzere yola çıktıklarını belirtti.

Karakaş, Türkiye’deki mobilite ekosistemini start-up’larla birlikte dönüştürdüklerinin altını çizerek, “Özellikle 'smart living' akıllı yaşam diye tabir ettiğimiz alandaki bağlantılı teknolojilere hizmet edecek çözümler üreten ve yine 'disruptive' dediğimiz, oyunun kuralını değiştirecek, ezberleri bozacak alanlarda adım atan start-up’lar radarımızda” dedi.

“220 start-up’ı inceledik, 10 start-up ile birlikte çalışıyoruz”

Karakaş, TOGG’un mobilite ekosistemi içinde başka şirketlerle, özellikle de start-up’larla iş birliklerinin çok önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

“Bugünün otomobil dünyası ürün konseptini oluşturma, aracı geliştirme, üretme, satış ve sonrasındaki işleyişlerle ilgileniyor. Bizim işimiz ise başkalarının işinin bittiği yerde başlıyor çünkü biz otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürüyoruz. Buradaki dönüşüm için yeni yetkinliklere sahip olan tedarikçiler ve iş ortaklarına ihtiyacımız var. Çünkü veri bazlı iş modelleri bu yeni dünyada çok önemli ve müthiş bir potansiyel. 2035’ten itibaren kârlılık havuzunun yüzde 40-50’sinin bu dünyadan geleceği öngörülüyor.

Her platformda altını çiziyorum. Buradan bir kez daha söylemek isterim. Yolculuğumuz içinde, tüm geliştirme süreçlerimizde bulabilirsek tercihen Türkiye’den, bulamazsak dünyanın neresinde ise en iyileri bulup iş birliği yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Özellikle “smart living” akıllı yaşam diye tabir ettiğimiz alandaki bağlantılı teknolojilere hizmet edecek çözümler üreten ve yine “disruptive” dediğimiz, oyunun kuralını değiştirecek, ezberleri bozacak alanlarda adım atan start-uplar radarımızda. Şimdiye kadar kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite kavramlarımızı temsil eden use-case mobility değer zincirimize katkı sağlayacağını düşündüğümüz yüzde 85’i Türkiye’den 220 start-up’ı inceledik, 125 start-up ile görüştük, 24 start-up ile anlaşmalar yaptık ve 10 start-up ile birlikte çalışıyoruz.”