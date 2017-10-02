TOFAŞ'tan görkemli açılış

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TOFAŞ Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonuna taraftarıyla birlikte ‘merhaba’ dedi. Kulübün yeni formalarının da tanıtıldığı geceye ‘Kulüp elçisi’ David Rivers ve dünyaca ünlü basketbol gösteri grubu Harlem Wizards renk kattı.

2017-2018 Sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yanı sıra 7Days Eurocup’ta da mücadele verecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezonu görkemli bir şölenle açtı. \"Basketbol kenti Bursa\" sloganıyla yeni başarılar hedefleyecek olan mavi yeşilli ekip, oldukça renkli görüntülere sahne olan gecede taraftarına ‘merhaba’ dedi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki organizasyona basketbol severler yoğun ilgi gösterdi.

BASKETBOLA İLGİ ARTIRILMAK İSTENİYOR

Gecede ilk olarak yeni sezon A Takım kadrosu tek tek tanıtılırken, oyuncular parkeye yeni sezon formalarıyla çıktı. Akabinde ise TOFAŞ Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda TOFAŞ CEO\'su Cengiz Eroldu sahneye çıkarak, açılış töreninde bir konuşma yaptı. Eroldu, 2017-2018 sezonunda ‘Basketbol kenti Bursa’ vizyonuyla, sportif başarı dışında, en üst düzeyde oyuncu-antrenör yetiştirmeyi ve gençlerin hayatına basketbolla dokunmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Eroldu şöyle konuştu:

\"Spora yaptığımız yatırımlar, sadece sportif başarıyı hedeflemiyor. Bursa\'nın basketbol potansiyelini, genç nüfusunun daha fazla basketbol oynamasını, sporseverlerin basketbola olan sevgi ve ilgisini artırmayı amaçlıyoruz. Kurumumuz TOFAŞ’la, parçası olduğumuz basketbol ailesinin ilişkisinin de buna güzel bir örnek olduğuna inanıyorum. Yeni sezonda Eurocup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'mizde yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz\" dedi.

HARLEM DAMGA VURDU

Daha sonra FIAT Girls yaptığı danslarla geceye renk katarken, Harlem Wizards’ın altyapı oyuncularının da içinde olduğu City Legendz takımıyla yaptığı gösteri maçı açılışa damga vurdu. Basketbol severlerin unutulmaz anlar yaşadığı gecede TOFAŞ’ın efsanevi oyuncularından ‘Kulüp elçisi’ David Rivers da ‘Yeni Nesil TOFAŞ’ öğrencileriyle parkeye adım attı. Duygusal bir konuşma yapan Rivers için özel olarak hazırlanan video salonda alkış yağmuruna tutuldu. Nefes kesen gösterilere imza atan basketbol ve eğlence ekibi Harlem Wizards, gecenin sonunda salondaki tüm minikleri sahaya davet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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