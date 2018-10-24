TOFAŞ'ta Limoges mağlubiyetinin üzüntüsü

BURSA,(DHA) -



LIMOGES karşısında ikinci çeyrekte konsantrasyonu kaybettiklerini belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Şu ana kadar 3 zorlu deplasmandan mağlup ayrıldık ve iç sahada 4 tane maçımız var. O maçlar bizim için çok önemli olacak” dedi.

7Days EuroCup B Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Limoges CSP’ye 89-81 mağlup olan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene ve ABD’li oyun kurucu Diante Garrett, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Parkeden istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını ancak maç içerisinde kazanmayı denediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Savunmada önceki maçlarımıza göre daha sert oynadık. Limoges’i bu tarihi salonda, iyi bir seyircisinin önünde yenmek kolay değil. Maça iyi başladık, oyunun içindeydik. Fakat ikinci çeyrekte konsantrasyonumuzu kaybettik. 2-3 Dakika boyunca top kaybedip, basit hatalar yaptık. Bu her deplasman maçımızda oluyor. Dolayısıyla ikinci çeyreği 31-16 gibi bir sonuçla tamamladık. Sonrasında rakibimizi yakalamaya çalıştık ve bunu yaparken de çok fazla enerji harcadık” dedi.

\"İÇ SAHADA 4 TANE MAÇIMIZ VAR\"

Genç oyunculara sahip olduklarını ve derin bir rotasyonlarının olmadığını ifade eden Ene, “Öncelikli hedefimiz altyapımızdan yetişen bu genç oyuncularımızı geliştirmektir. Onlar daha iyi olacaklar fakat Limoges karşısında onlardan çok yardım alamadık. İlk beş başlayan oyuncularımız yoruldular ve tekrar bir geri dönüş yapma reaksiyonu gösteremediler. Şu ana kadar 3 zorlu deplasmandan mağlup ayrıldık ve iç sahada 4 tane maçımız var. O maçlar bizim için çok önemli olacak” şeklinde konuştu.

DIANTE GARRETT: \"ÇOK DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ\"

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ABD’li gardı Diante Garrett ise şu ifadeleri kullandı;

“Limoges deplasmanında iyi bir efor sergiledik ve sert oynadık. Ama bazen iyi oynadığınız maçlar da elinizden kaçabiliyor. Eğer bu maçın filmini iyi izler ve hatalarımızdan ders çıkarırsak ileride çok daha iyi bir takım olacağız. Zor bir atmosferde oynadık. Seyirci sürekli oyunun içindeydi. İki takım için de iyi bir maçtı, Limoges’i tebrik ediyorum.”

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