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Spor

TOFAŞ'ın genç oyuncusu Berkan Durmaz sakatlık geçirdi

BURSA,(DHA) Çifte lisansla formasını giydiği Bakırköy Basket'in TED Kolejliler ile oynadığı karşılaşmada sol el bileğinden sakatlanan TOFAŞ'ın genç oyuncusu Berkan Durmaz, 6 ile 8 hafta parkelerden uzak kalacak

15 Mart 2018 20:04

BURSA,(DHA)

Çifte lisansla formasını giydiği Bakırköy Basket\'in TED Kolejliler ile oynadığı karşılaşmada sol el bileğinden sakatlanan TOFAŞ\'ın genç oyuncusu Berkan Durmaz, 6 ile 8 hafta parkelerden uzak kalacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ\'ın genç oyuncusu Berkan Durmaz, talihsiz bir sakatlık yaşadı. 2017-2018 sezonunda hem TOFAŞ Basketbol Takımı\'nda süre alan hem de çifte lisansla Sigortam.net Bakırköy Basket forması giyen Berkan Durmaz, Bakırköy Basket\'in dün Türkiye Basketbol Ligi\'nde Halk Enerji Ted Kolejliler ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Berkan\'ın bugün çekilen MR\'ı sonucu sol el bileği \'skafoid\' kemiğinde kırık tespit edildiği belirtilirken, 6 ile 8 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak 1997 doğumlu oyuncu için TOFAŞ da geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

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