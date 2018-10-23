TOFAŞ'ın Galatasaray maçı biletleri satışta

BURSA,(DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 4\'üncü haftasında oynanacak TOFAŞ-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

Ligde sezona 2’de 2’yle başlayan, geçtiğimiz hafta deplasmanda Afyon Belediyespor’a kaybeden Bursa temsilcisi, taraftarının da desteğiyle Sarı kırmızılı rakibini yenerek ligde yeniden çıkışa geçmeyi arzuluyor. 27 Ekim Cumartesi günü saat 17.30’da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadelenin biletleri online satışa sunulurken, karşılaşma günü salon gişesi bilet satışı ise 11.30’da başlayacak.

KOMBİNE DAĞITIMI DEVAM EDECEK

2018-2019 Sezonu kombine kart sahibi olan ve kombinesini henüz teslim almamış taraftarlar, kombinelerini 27 Ekim Cumartesi günü saat 11.30 itibariyle Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden teslim alabilecek. VIP ve 101-102-104 No\'lu Çekme Tribün kombineleri VIP girişinden dağıtılacak olup, kombine satın alan basketbol severler teslim sırasında satın almış oldukları kombine teslimat fişini ibraz etmeleri gerekiyor. TOFAŞ Spor Kulübü’nde yeni sezon kombine satışları 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek.

Bilet fiyatları şu şekilde;

VIP 1 - 100.00 TL

VIP 2 - 80.00 TL

Çekme Tribün - 80.00 TL

Normal Tribün - 60.00 TL (202-203-204-205-305-306-308-309 No\'lu Tribünler)

Normal Tribün - 30.00 TL

Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) - 20.00 TL

Rakip Tribün – 60.00 TL

FOTOĞRAFLI