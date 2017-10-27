Tofaş'ın Asvel ile oynayacağı maçın biletleri satışta

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursa\'da, 7DAYS Avrupa Kupası 4\'üncü haftasında oynanacak Tofaş - Asvel Basket maçının biletleri satışa çıktı.

7DAYS Avrupa Kupası D Grubu 4\'üncü hafta maçında Fransa temsilcisi Asvel Basket Villeurbanne’yı Bursa\'da konuk edecek olan Tofaş Basketbol Takımı’nda bu maçın biletleri satışa çıktı. Dolomiti Energia Trento deplasmanında aldığı galibiyetle Avrupa’da da emin adımlarla ilerleyen mavi-yeşilli ekip, Fransız ekibi karşısında galibiyete uzanarak üçte üç yapmak için sahaya çıkacak. 1 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Nilüfer Tofaş Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın biletleri satışa sunulurken, karşılaşmanın bilet satışına maç günü de salon gişesinden devam edilecek. Bilet fiyatları şu şekilde: VIP 1 - 50 TL, VIP 2 - 40 TL, Çekme Tribün - 40 TL, Normal Tribün - 20 TL ve Rakip Tribün - 20 TL.

2 MAÇ TEK BİLET UYGULAMASI

Ligde ve Avrupa\'da üst üste başarılı sonuçlar alan Tofaş Basketbol Takımı’nın Asvel ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları tek bilette basketbol severlere sunuluyor. Asvel Basket Villeurbanne ile 4 Kasım Cumartesi saat 20.15’teki İstanbul Büyükşehir Beldiyespor karşılaşmalarının ortak biletleri indirimli olarak online satışa sunulurken, iki maç için bilet alan taraftarların biletleri ikinci maçta da geçerli olacağından biletlerini kaybetmemeleri gerektiği bilgisi kulüp tarafından paylaşıldı. İki maçın tek bilet fiyatları şu şekilde; VIP 1 - 80 TL, VIP 2 - 60 TL, Çekme Tribün - 60 TL ve Normal Tribün - 30 TL.

FOTOĞRAFLI