Tofaş'ın 50 yıllık yolculuğu kitaplaştırıldı

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Tofaş’ın yarım asırlık tarihi, “Tofaş’ın 50 Yıllık Yolculuğu” isimliyle kitaplaştırıldı.

“Tofaş’ın 50 Yıllık Yolculuğu”, Tofaş ile birlikte Türkiye sanayisinin gelişimini hem fotoğraflarla hem de bu sürece tanıklık eden kişilerin anekdotları ile birleştiren kitap, Tofaş’ın günümüze kadarki yolculuğunun kilometre taşlarına yer verirken, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutması açısından da önemli bir araştırma niteliğini taşıyor.

Koç Holding’in Kurucusu merhum Vehbi Koç’un ilerici vizyonuyla temelleri atılan kuruluşun geçmişindeki kilometre taşlarına yer verilen kitap, birinci ağızdan hikâyelere ilave olarak, Türk otomotiv endüstrisinde bir döneme ışık tutan, ayrıntılı bir arşiv taraması yapılarak elde edilen ve ilk defa sergilenen fotoğrafları da kapsıyor.

Türk otomotiv sanayisinin gelişimine yakından bakma fırsatı tanıyan eserle ilgili açıklamada bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Yarım asır boyunca Tofaş’ın kapısından giren on binlerce kişi bu çatı altında kendi hikâyesini yarattı. Bu hikâyeleri okurken cesaret etmek, üretmek, daha iyiyi aramak, dünyaya açılmak, ilerlemek ve her zaman yenilenmek olan felsefemizin herkes için ilham kaynağı olmasını dileriz. Gurur duyulan öncü otomotiv şirketi olma vizyonumuzun bizi daima yeni dünyalara taşıyacağına inancımız sonsuz. Biz her zaman olduğu gibi 50. yılımızda da geleceğe hazırız” dedi.