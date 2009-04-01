TOFAŞ'ın 3 milyon gururu

Türk Otomobil Fabrikası A.Ş (TOFAŞ), Bursa'da kurulu fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 3 milyonuncu aracı banttan indirdi.



TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Koç Holding ve Fiat S.p.A.'nın eşit hissedar olduğu ve günümüzde Fiat Auto'nun dünya çapındaki önemli stratejik üretim merkezinden biri olarak nitelendirilen TOFAŞ, 3 milyonuncu aracı üretti.



TOFAŞ'ın fabrikasında üretilen 3. milyonuncu araç, "2009 Yılının Ticari Aracı" seçilen Fiat Fiorino oldu.



2007 yılının Aralık ayında üretimine başlanan ve 3 farklı markaya yönelik olarak bantlardan inen Minicargo projesinin Fiat markalı yüzünü temsil eden Fiat Fiorino, TOFAŞ'ın hem Türkiye pazarında hem de Avrupa ülkelerine ihracatta performansını arttırmada önemli rol oynadı.



TOFAŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Pandır, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:



"TOFAŞ, bu başarılarının arkasında kurucuları Koç Holding ve Fiat'ın desteğini sürekli olarak hissediyor ve Fiat ağı içerisinde elde etmiş olduğu yeri hızla ve istikrarlı bir şekilde güçlendirmeye devam ediyor. TOFAŞ olarak 3 milyonuncu aracımızı bugün banttan indiriyor olmanın sevincini ve mutluluğunu, bu başarıyı borçlu olduğumuz çalışanlarımızla birlikte yaşıyoruz."

