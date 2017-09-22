TOFAŞ, Yunan rakibi Aris'e geçit vermedi

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) -

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ali Şakacı, Can Mavisu

TOFAŞ: Raymar Morgan 17, Barış Ermiş 6, Samuel Mejia 10, Pierria Henry 5, Josh Owens 8, Kenny Kadji 7, Yiğit Arslan 11, Berkan Durmaz 6, Mert Konuk 6, Muhsin Yaşar 6, Kadir Bayram

ARİS: Kwame Vaughn 9, Panagiotis Kalaitzakis, Dimitrios Flonis 5, Michael Tsairelis 6, Stylianos Poylianitis 3, Nikolaos Diplaros 3, Vasileios Christidis 2, Spyridon Mourtos 4, Ioannis Athinaiou 21, Demetris Morant 4, Panagiotis Vasilopoulos 4, Kyle Weawer 4



1. PERİYOT: TOFAŞ 26 - 12 ARİS

DEVRE: TOFAŞ 48 - 24 ARİS

3. PERİYOT: TOFAŞ 66 - 40 ARİS

Bursa\'da devam eden Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası\'nda TOFAŞ ikinci maçında da kazanmasını bildi.

17\'nci Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, TOFAŞ Spor Salonu\'nda oynanan ikinci gün maçlarıyla devam etti.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, günün ikinci mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Aris ile karşılaştı. Maça Kenny Kadji\'nin basketiyle başlayan mavi yeşilli ekip, kısa sürede oyun kontrolünü eline aldı. İlk 4 dakikayı 12-2\'lik skorla önde geçen TOFAŞ, ilk çeyreği de 26-12 üstün tamamladı.

HENRY SAKATLIK YAŞADI

İlk periyotta Raymar Morgan, 26 sayının 15\'ini kaydederek yıldızlaşırken Bursa temsilcisi ritmini ikinci çeyrekte de korudu. Mejia ve Owens\'ın da skora katkı vermesiyle farkı açan TOFAŞ devreye 48-24\'lük skorla önde girdi. İkinci yarıda TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, genç oyuncularına şans verirken, mavi yeşilli ekip final çeyreğine de 66-40\'lık üstünlükle başladı. TOFAŞ\'ta Pierria Henry bitime 5 saniye kala yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelirken oyuna devam edemedi.

Oyunun son bölümünde de hücumda sorun yaşamayan TOFAŞ, parkeden 82-65\'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi turnuvada 2\'de 2 yaptı. Günün diğer maçında ise Yunanistan temsilcisi PAOK, Yeşilgiresun Belediyespor\'u 96-82 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Turnuvada 22 Eylül Cuma günü 16.30\'da Gaziantep Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor, 19.00\'da ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Aris maçları oynanacak.

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