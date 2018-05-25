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Spor

TOFAŞ yarı finale yükseldi

Eskişehir Basket -TOFAŞ: 98-99 Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) SALON: Anadolu Üniversitesi HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx), Ziya Özorhon (xxx), Serhat Büker (xxx) ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (x), Yunus Emre Sonsırma (xxx) 3, Ayres (xxx) 14, Baron (xxxx) 2

25 Mayıs 2018 00:07

Eskişehir Basket -TOFAŞ: 98-99

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx), Ziya Özorhon (xxx), Serhat Büker (xxx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (x), Yunus Emre Sonsırma (xxx) 3, Ayres (xxx) 14, Baron (xxxx) 26, Duncan (xxx) 17, Buğrahan Tuncer (xxx) 20 , Caner Erdeniz (xxx) , Marsall (xxx)10 , Kravtsov (xxx)8
TOFAŞ: Morgan (xxx) 19, Berkan Durmaz (xx),  Barış Ermiş (xxx) 8, Yiğit Arslan (xxx) 3, Crocker (xxx) 14, Mejia (xxxx) 26, Henry (xxx) 11, Owens (xxx) 7, Kadji (xxx) 6, Muhsin Yaşar (xxx) 5
1\'İNCİ PERİYOT: 26-20
DEVRE: 47-44
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68-58

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play Off karşılaşmasında Eskişehir Basket, ilk maçta 85-58 yenildiği TOFAŞ\'a kendi sahasında uzatma periyodunda 99-98 mağlup oldu. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan TOFAŞ yarı finale yükseldi.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Eskişehir Basket 26-20 önde bitirdi. İkinci periyottada üstünlüğünü sürdüren Eskişehir Basket ilk yarıyı 47-44 üstünlükle tamamladı. Eskişehir Basket, 3\'üncü periyodu da 68-58 önde geçmeyi başardı.
Oldukça çekişmeli geçen 4\'üncü periyot 85-85 tamamlanınca uzatma periyoduna gidildi. Uzatma periyodunda TOFAŞ, Eskişehir Basket\'i 99-98 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.

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