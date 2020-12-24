Tofaş'tan üretime 13 günlük ara

Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Tofaş, Bursa'daki fabrikasında envanter sayımı ve planlı çalışma nedeniyle 13 gün üretime ara verecek. Fabrika 13 Ocak'ta yeniden faaliyete geçecek.

Türkiye'nin en çok satan otomobilinin üretildiği Bursa'daki Tofaş fabrikası, yıl sonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara veriyor. Sene sonunda yani 31 Aralık'ta başlayacak olan ara, 12 Ocak tarihine kadar devam edecek.



Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre fabrika 13 Ocak'ta tekrar üretime başlayacak.

Tofaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada şöyle: "Şirketimiz Bursa Fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 31 Aralık 2020 – 12 Ocak 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 13 Ocak 2021 Çarşamba günü üretime başlayacaktır."