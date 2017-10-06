TOFAŞ sezonu Darüşşafaka Basketbol karşısında açıyor

BURSA,(DHA)- TOFAŞ, ligin ilk haftasında evinde Darüşşafaka Basketbol’u konuk ediyor. Mavi Yeşilliler, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2017-2018 sezonu perdesi yarın oynanacak karşılaşmalarla aralanıyor. Ligin ilk haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı, yarın evinde Darüşşafaka Basketbol’u konuk ederken, yenilenen kadrosuyla bu yıl yeni başarılar hedefleyen mavi yeşilliler sezona taraftarı önünde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki müsabaka saat 20.15’te başlayacak ve beIN Sports3’ten canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Başhakem Özlem Yalman ve yardımcı hakemler Ozan Çakar ile Polat Parlak yönetecek.

Mücadelenin bilet satışları biletix.com üzerinden gerçekleştirilirken, yarın saat 15.30 itibariyle de TOFAŞ Spor Salonu gişesinden bilet satışları devam edecek.

\'BASKETBUS\' UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

Öte yandan TOFAŞ’ta yeni bir uygulama hayata geçiyor. Basketbol severleri ücretsiz olarak BursaRay’ın Organize Sanayi ve Nilüfer istasyonlarından TOFAŞ Spor Salonu’na taşıyacak olan ‘Basketbus’ taraftarların daha rahat bir şekilde salona ulaşımını sağlayacak. Özel olarak tasarlanan otobüsler, TOFAŞ’ın her iç saha maçı öncesi ve sonrasında mavi yeşilli taraftarlara hizmet verecek. Basketbus, Darüşşafaka Basketbol karşılaşması öncesi ilk seferlerini saat 18.00’de gerçekleştirecek.

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