TOFAŞ, sahasında Zenit St. Petersburg'a yenilerek Avrupa'ya veda etti

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Petros Papapetrou (Yunanistan) (xx), Mario Majkic (Slovenya) (xx), ıgor Dragojevic (Karadağ) (xx)

TOFAŞ: Raymar Morgan 21 (xx), Yiğit Arslan (xx), Sammy Mejia 21 (xxx), Pierria Henry 4 (x), Kenny Kadji 15 (xx), Barış Ermiş 10 (xx), Tony Crocker 2 (x), Ivan Paunic 3 (x), Josh Owens (x)

ZENIT ST. PETERSBURG: Scottie Reynolds 13 (xxx), Sergey Karasev 12 (xx), Evgeny Voronov 11 (xx), Marko Simonovic 12 (xxx), Drew Gordon 27 (xxx), Evgeny Valiev 2 (x), Shayne Whittington 1 (x), Demonte Harper 2 (x), Ivan Lazarev (x), Artem Vikhrov (x), Kyle Kuric (x)

1.PERİYOT: 15-16

DEVRE: 34-43

3.PERİYOT: 58-60

5 FAUL ALAN: Raymar Morgan (TOFAŞ) (36.26)

TOFAŞ, 7Days EuroCup\'ta D Grubu\'nun son maçında evinde Zenit St. Petersburg\'a 76-80 yenilerek Avrupa\'ya veda etti.

Days EuroCup’ta D Grubu’nda mücadelede eden TOFAŞ, grubun 10’uncu ve son hafta maçında Rus temsilcisi Zenit St. Petersburg’u sahasında ağırladı. Mücadeleye konuk ekip Voronov’un üç sayısıyla başlarken, TOFAŞ ise Kenny Kadji’nin basketleriyle cevap verdi. Ancak ilk çeyreğin bitimine 4.47 dakika kala ilk 5 oyuncularının tamamından skor katkısı alan Rus temsilcisi, bu bölümü 8-12 önde geçti. TOFAŞ’ta Crocker’ın faul atışlarından kaydettiği 2 sayıya rağmen Zenit, ilk periyodu 15-16 üstün tamamlandı.

İkinci yarıya çarpıcı bir başlangıç yapan Rus temsilcisi, TOFAŞ’ın hücumda yaptığı hataları iyi değerlendirdi ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla birlikte 3 dakika geçmişken 10-0’lık seri yakaladı (15-26). Çeyreğin bitimine 6.28 dakika kala Mejia’nın basketiyle seriye son veren TOFAŞ karşısında Zenit, oyun üstünlüğünü sürdürdü ve devrenin bitimine 2.55 dakika kala maçtaki en büyük farkı yakaladı (23-37). Gordon’un son saniye basketiyle de konuk ekip devreye 34-43 önde girdi.

Üçüncü çeyrek ile birlikte daha mücadeleci ve direnç gösteren bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, savunmasını da sertleşinde hücumda daha kolay sayılar bulmaya başladı. Üçüncü çeyrekte İkinci yarıda 1.56 dakika geçmişken Morgan’ın basketiyle farkı bire indiren mavi yeşilli ekip, 8-0’lık seri yakaladı (42-43). Daha sonra Morgan yine sahne alırken bu kez TOFAŞ’ı uzun süre sonra maçta ilk kez öne geçiren basketi kaydetti (46-45). Karşılıklı sayıların görüldüğü geride kalan bölümde Zenit, Vikhrov’un son saniye basketiyle kader çeyreğine 58-60 üstün girdi.

Dördüncü çeyrekte oyun dengede başlarken, skor üstünlüğü de sürekli olarak el değiştirdi. Ancak Reynolds’ın elinden üst üste 5 sayı katkısı alan Zenit, maçın bitimine 4.53 dakika kala skoru 64-70 yaptı. Bu bölümün ardından TOFAŞ’ın direncini etkili hücumlarıyla kıran Zenit St. Petersburg, maçı da 76-80\'lik skorla kazandı adını TOP 16’ya yazdırdı. D Grubu’nda üst üste 4’üncü yenilgisini alan TOFAŞ ise, Avrupa’ya veda etti.

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