TOFAŞ sahasında Fenerbahçe Doğuş'u ağırlayacak

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BASKETBOLDA zirve ateşi Bursa\'da yanacak. Ligin yenilgisiz lideri TOFAŞ, yarın sahasında ikinci sıradaki Fenerbahçe Doğuş\'u ağırlayacak. Maç kapalı gişe oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yenilgisiz lideri TOFAŞ, 11\'inci hafta mücadelesinde takipçisi Fenerbahçe Doğuş’u konuk edecek. Hafta içinde 7Days Eurocup’ta aldığı Dolomiti Energia Trento mağlubiyeti sonrası ligdeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen mavi-yeşilliler, güçlü rakibi karşısına 11’de 11 için çıkacak. Fenerbahçe Doğuş ise ligde 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetle averajla 2\'nci sırada yer alırken, zorlu Bursa deplasmanında kazanmak isteyecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15\'te başlayacak. Mücadeleyi Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.

KAPALI GİŞE

Lider TOFAŞ ile son şampiyon Fenerbahçe arasındaki dev randevu kapalı gişe oynanacak. Karşılaşmanın biletleri maçtan günler öncesinde tükenirken, 6 bin 800 kişi kapasiteli salonun tüm koltukları dolu olacak. TOFAŞ Basketbol Takımı, Sarı-lacivertliler ile geçen sezon oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet almıştı. Rakibiyle normal sezonda evinde oynadığı karşılaşmayı 81-72 kazanan Bursa temsilcisi, deplasmanda 90-75 yenildiği Fenerbahçe\'ye play-off çeyrek finalinde de 92-76 ve 73-79\'luk skorlarla mağlup olarak elenmişti.

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