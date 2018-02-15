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Spor

TOFAŞ kupada yarı finale yükseldi

TOFAŞ - Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 80-78 İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen TOFAŞ: Mejia 29, Henry 7, Crocker 15, Morgan 6, Muhsin 4, Kadji 7, Yiğit 3, Owens 6, Berkan 3 SAKARYA BŞB BA

15 Şubat 2018 21:24

TOFAŞ - Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 80-78

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen
TOFAŞ: Mejia 29, Henry 7, Crocker 15, Morgan 6, Muhsin 4, Kadji 7, Yiğit 3, Owens 6, Berkan 3
SAKARYA BŞB BASKETBOL: Harris 18, Fall 8, Boothe 6, Metecan 3, Jones 14, Can 4, Clavell 19, Jankovic 3, Tufan 3, Mehmet, Doğukan
1\'İNCİ PERİYOT: 13-13
İLK YARI: 34-33
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 54-56
5 FAUL ALAN: Morgan (TOFAŞ) - Boothe, Can (Sakarya BŞB Basketbol)

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında TOFAŞ, Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol\'u 80-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya iki takım da hücum performansı düşük başlarken ilk periyot 13-13\'lük eşitlikle geçildi. Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı sayılarla geçilirken, TOFAŞ devreye 34-33 önde girdi. Üçüncü periyotta oyundaki hakimiyetini artıran Sakarya BŞB Basketbol bu çeyreği 56-54 önde kapatsa da, maçın final bölümünü iyi oynayan TOFAŞ, parkeden 80-78\'lik galibiyetle ayrıldı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
TOFAŞ yarı finalde, çeyrek finalin son karşılaşması olan Beşiktaş Sompo Japan - Banvit maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

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