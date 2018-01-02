TOFAŞ, Kadir Bayram'ı Gaziantep Basketbol'a kiraladı

BURSA,(DHA)- TOFAŞ Basketbol Takımı’nın genç oyun kurucusu Kadir Bayram, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol’a kiralandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, genç oyuncusu Kadir Bayram’ı sezon sonuna kadar Gaziantep Basketbol’a kiraladı. 1996 doğumlu ve oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Kadir Bayram, yapılan anlaşma gereği sezonun kalan bölümünü kırmızı siyahlı ekipte geçirecek. TOFAŞ Basketbol Takımı Genel Menajeri Tolga Öngören, Kadir Bayram’ın Süper Lig’de alacağı sürelerin artması ve gelişimine katkı sağlaması açısından böyle bir planlamaya gittiklerini belirtti.

2016-2017 Sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde TOFAŞ\'ta 21 maçta görev yapan ve TOFAŞ\'ın altyapısından yetişen genç oyuncu, 2.7 sayı-1.2 asist; Türkiye Basketbol 2\'nci Ligi’nde ise TOFAŞ Gelişim ile 10 maçta 12.9 sayı-2.6 ribaund-2.6 asistlik ortalamalara imza attı. Kadir Bayram, bu sezon ise 3 maçta TOFAŞ formasını sırtına geçirirken, 2 sayısı bulunuyor.

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