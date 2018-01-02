T24 LogoT24 Logo
Spor

TOFAŞ, Kadir Bayram'ı Gaziantep Basketbol'a kiraladı

BURSA,(DHA)- TOFAŞ Basketbol Takımı’nın genç oyun kurucusu Kadir Bayram, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol’a kiralandı

02 Ocak 2018 19:55

BURSA,(DHA)- TOFAŞ Basketbol Takımı’nın genç oyun kurucusu Kadir Bayram, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol’a kiralandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, genç oyuncusu Kadir Bayram’ı sezon sonuna kadar Gaziantep Basketbol’a kiraladı. 1996 doğumlu ve oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Kadir Bayram, yapılan anlaşma gereği sezonun kalan bölümünü kırmızı siyahlı ekipte geçirecek. TOFAŞ Basketbol Takımı Genel Menajeri Tolga Öngören, Kadir Bayram’ın Süper Lig’de alacağı sürelerin artması ve gelişimine katkı sağlaması açısından böyle bir planlamaya gittiklerini belirtti.
2016-2017 Sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde TOFAŞ\'ta 21 maçta görev yapan ve TOFAŞ\'ın altyapısından yetişen genç oyuncu, 2.7 sayı-1.2 asist; Türkiye Basketbol 2\'nci Ligi’nde ise TOFAŞ Gelişim ile 10 maçta 12.9 sayı-2.6 ribaund-2.6 asistlik ortalamalara imza attı. Kadir Bayram, bu sezon ise 3 maçta TOFAŞ formasını sırtına geçirirken, 2 sayısı bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSADHA TOFAŞ Basketbol TakımınınKadir Bayram Tahincioğlu Basketbol Süper LigiGaziantep BasketbolaTahincioğlu Basketbol Süper LigiTOFAŞKadir BayramıKadir BayramTOFAŞ Basketbol Takımı Genel Menajeri TolgaKadir Bayramın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24