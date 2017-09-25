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Spor

TOFAŞ Ivan Paunic'i kadrosuna kattı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - TOFAŞ, Tony Crocker'ın 2 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kadrosuna bu süre için Sırp basketbolcu Ivan Paunic'i kattı

25 Eylül 2017 20:30

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - TOFAŞ, Tony Crocker\'ın 2 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kadrosuna bu süre için Sırp basketbolcu Ivan Paunic\'i kattı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2017-2018 sezonu öncesi kadrosuna bir takviye daha yaptı. Mavi-yeşilli ekip, son olarak İspanya 1\'inci Lig ekiplerinden Montakit Fuenlabrada\'da forma giyen şutör gard (2) Ivan Paunic\'i resmen renklerine bağladı. Paunic ile 2 aylık sözleşme imzalanırken, Sırp basketbolcu 2016-2017 sezonunda süre aldığı 29 lig maçında 10.3 sayı, 2.4 ribaunt ve 1.2 asist; 14 Eurocup karşılaşmasında ise 11.9 sayı, 1.4 ribaunt, 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

(FOTOĞRAFLI)

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