TOFAŞ İtalyan temsilcisi Trento'yu ağırlayacak

BURSA,(DHA) - 7DAYS EuroCup D Grubu\'nda TOFAŞ, yarın İtalyan temsilcisi Dolomit Energia Trento\'yu sahasında ağırlayacak. Mavi-yeşilli ekip, maçtan galibiyetle ayrılarak zirveye yükselmek istiyor.

7Days EuroCup D Grubu 8\'inci hafta maçında TOFAŞ, İtalyan temsilcisi Dolomit Energia Trento’yu konuk edecek. Herbalife Gran Canaria deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası haftayı 3\'üncü sırada kapatan mavi-yeşilliler, ilk maçta 88-91 mağlup ettiği rakibiyle taraftarı önünde kritik bir maça çıkacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yoluna namağlup lider olarak devam eden TOFAŞ, Avrupa\'da da iyi bir grafik çiziyor. Geride kalan 7 maçta 4 galibiyet elde eden ve 3 mağlubiyet alan mavi-yeşilli ekip, ilk 4 takımın da 4 galibiyet aldığı grupta averajla 3\'üncü basamakta bulunuyor. Rakip İtalyan temsilcisi ise geride kalan maçlarında 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 5\'inci basamakta kendisine yer buldu.

TOFAŞ-Dolomit Energia Trento maçının bilet fiyatları;

VIP 1 - 50.00 TL

VIP 2 - 40.00 TL

Çekme Tribün - 40.00 TL

Normal Tribün - 20.00 TL

Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) - 20.00 TL

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