TOFAŞ’ın Kaptanı Mejia’dan Koronavirüs isyanı: Oynamak istemiyorum

Avrupa'da sadece ING Basketbol Süper Ligi’nin devam etmesine sert tepki gösteren TOFAŞ Kaptanı Sammy Mejia, maça çıkmak istemediğini söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mejia “Türkiye’de basketbol oynuyorum. Yarın bir maçım var. Oynamak istemiyorum! Önlem her zaman tedavi etmeye çalışmaktan daha iyidir” ifadelerini kullandı.
Daha önce de Fenerbahçe Beko'nun iki yıldızı Bobby Dixon ve Malcolm Thomas, maçların ertelenmesi gerektiğini söyledi. Dixon, “Dünyadaki her lige ara verildi, Türkiye liginin ertelenmesi neden reddediliyor? En önemli varlığımız, sağlığımız! Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez” derken Thomas ise “Herkes kapattı, biri hariç” diye yazdı.