TOFAŞ, hazırlık maçında İtalyan rakibine yenildi

BURSA, (DHA) - TOFAŞ, Bormio kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalya’nın Olimpia Milano takımı karşısında son bölümde öne geçmeyi başarsa da parkeden 4 sayı farkla mağlup ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Bormio kampının sekizinci gününde Pentagono Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 24-20\'lik skorla geride kapatan mavi beyazlı ekip, soyunma odasına da 47-43\'lük skor dezavantajıyla gitti.

SON ANLAR ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

İkinci yarıya İtalyan temsilcisi 10-0\'lık seri ile başlarken, TOFAŞ önce Sammy Mejia ve Josh Owens\'ın sayılarıyla farkı eritti. Final çeyreğine 69-64 geride girmesine karşın mavi beyazlı ekip, Sammy Mejia\'nın üst üste bulduğu sayılarla bitime 8 dakika kala 70-69\'luk skora öne geçti. Son anları çekişmeli geçen karşılaşmada taktik faullerle geçen bu anların kazananı İtalya temsilcisi oldu ve TOFAŞ mücadeleyi 87-83\'lük skorla kaybetti.

TOFAŞ YURDA DÖNECEK

Olimpia Milano karşılaşmasında TOFAŞ\'ta kaptan Sammy Mejia 21 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle skor yükünü çeken isim olurken; Raymar Morgan 19 sayı, 6 ribaunt; Tony Crocker ise 15 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistlik katkı verdi. Bormio’daki ilk hazırlık maçında Pallacanestro Cantù’yu 76-66, ikinci maçında Lugano Tigers’ı 89-66 mağlup eden, üçüncü ve son sınavında ise Olimpia Milano’ya 87-83 yenilen TOFAŞ, 9 Eylül Cumartesi günü İtalya kampını tamamlayarak Bursa’ya dönüş yapacak. Mavi Beyazlılar, 14-17 Eylül 2017 tarihlerinde ise Antalya’da Gloria Turnuvası’na katılacak.

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