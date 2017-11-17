T24 LogoT24 Logo
Spor

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Taraftarımız itici gücümüz oluyor (Özel Haber)

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, takımın son durumuna ilişkin "Şehir ile bütünleştik, camia olarak havamız çok iyi

17 Kasım 2017 16:40

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, takımın son durumuna ilişkin \"Şehir ile bütünleştik, camia olarak havamız çok iyi. Hem ligde, hem de Avrupa\'da oynayacağımız maçlarda bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz\" dedi. Öngören ayrıca Anadolu Efes maçına Bursalı sporseverleri davet ederek, \"Taraftarımız itici gücümüz oluyor\" diye konuştu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde TOFAŞ, 19 Kasım Pazar günü sahasında ligin güçlü ekiplerinden Anadolu Efes\'i konuk edecek. TOFAŞ Spor Salonu\'nda oynanacak olan bu zorlu randevu saat 17.00\'de başlayacak. Mücadeleye ilişkin Doğan Haber Ajansı\'na açıklamalarda bulunan TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören ise, tüm Bursalıları bu maça davet etti. Ligde yollarına kayıpsız devam ettiklerine işaret eden Öngören, \"Ligde bu haftanın en önemli maçı oynanacak. 6 maçı da kazandık ve lider durumdayız. Anadolu Efes de 5 galibiyetiyle hemen arkamızda bulunuyor. Ligimizin 2 değerli takımının parkeye çıkacağı oldukça önemli bir mücadele olacak\" dedi.
Bursalı sporseverleri de salona beklediklerini dile getiren Tolga Öngören, \"Sahamızda oynadığımız maçlarda seyircimizin de baskısıyla birlikte ivme yakaladık. Taraftarımız bizim itici gücümüz oluyor. Seyircimizin desteği de her maç daha da artıyor. Biz de Anadolu Efes ile oynayacağımız bu zorlu mücadelede seyircimizden destek bekliyoruz\" diye konuştu.
\'İYİ GİDİYORUZ\'
TOFAŞ\'ın lig ve Avrupa\'daki konumuna ilişkin de görüşlerini paylaşan Genel Menajer Tolga Öngören, \"İyi durumdayız, iyi gidiyoruz. Şehir ile bütünleştik, camia olarak havamız çok iyi. Sezona güzel başladık, ancak önemli olan bu görüntümüzü tüm sezona yayabilmek. Hem ligde, hem de Avrupa\'da oynayacağımız maçlarda bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Şu anki sezon başlangıcımız istediğimiz gibi\" ifadelerini kullandı.
TOFAŞ-Anadolu Efes maçının bilet fiyatları şöyle;
VIP 1 - 50.00 TL
VIP 2 - 40.00 TL
Çekme Tribün - 40.00 TL
Normal Tribün - 20.00 TL
Rakip Tribün - 20.00 TL
Öğrenci Tribünü (105-106 No’lu tribünler) - 15 TL

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHATOFAŞ Genel Menajeri TolgaAvrupaAnadolu EfesBursalıTahincioğlu Basketbol Süper Ligi TOFAŞKasım PazarTOFAŞ Spor SalonuMücadeleyeDoğan Haber AjansıBursalılarıLigdeLigimizinTolgaTaraftarımız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24