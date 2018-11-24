TOFAŞ, Fenerbahçe'yi ağırlıyor

BURSA,(DHA) -



TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 8\'inci haftasında yarın evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda saat 17.30’da oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, sekizinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Ligde geride kalan 7 haftada aldığı 6 galibiyetle maç fazlasıyla lider durumda bulunan Bursa temsilcisi, taraftarının desteğiyle zorlu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Mavi Yeşilliler geçtiğimiz hafta deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u yenmeyi başarmış, Fenerbahçe ise Trabzonspor’un ligden çekilmesi nedeniyle ligde haftayı maç yapmadan BAY geçirmişti. Sarı Lacivertliler, hafta içinde oynadığı Euroleague maçlarında ise Darüşşafaka’yı evinde 100-79; Maccabi Tel Aviv’i ise deplasmanda 70-74 mağlup etti.

TOFAŞ ile Fenerbahçe, 8. hafta karşılaşmasıyla birlikte lig tarihinde 85. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 84 maçta 33 galibiyet alan Bursa ekibi, 51 maçta rakibine mağlup olurken; taraflar geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off finalinde kozlarını paylaşmış, seriyi 4-1 kazanan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşmıştı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda yarın oynanacak mücadele saat 17.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli ve Ali Köseoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

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