TOFAŞ evinde Beşiktaş Sompo Japan'i ağırlıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin üçüncü haftasında yarın evinde Beşiktaş Sompo Japan’ı ağırlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 3\'üncü hafta heyecanı yarın başlıyor. Ligde sezona Darüşşafaka Basketbol galibiyetiyle başlayan, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Muratbey Uşak’ı yenerek liderlik koltuğuna oturan TOFAŞ, 3\'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk ediyor. Hafta içinde 7Days EuroCup’ta aldığı Herbalife Gran Canaria galibiyetiyle moral depolayan mavi yeşilliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Erşan Kartal, Semih Vural ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

‘BASKETBUS’ İLE HAYDİ MAÇA

Basketbol severlerin Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’na ulaşımını sağlayan ‘Basketbus’, Beşiktaş Sompo Japan maçında da hizmet verecek. Bu sezon uygulamaya geçen Basketbus, BursaRay’ın Organize Sanayi ve Nilüfer istasyonlarından TOFAŞ Spor Salonu’na taraftarların daha rahat bir şekilde salona ulaşımını sağlayacak. Özel olarak tasarlanan otobüsler, TOFAŞ’ın her iç saha maçı öncesi ve sonrasında Mavi Yeşilli taraftarlara hizmet verecek. Basketbus, Beşiktaş karşılaşması öncesi ilk seferlerini saat 15.00’te Nilüfer ve Organize Sanayi istasyonlarından gerçekleştirecek.

İl Güvenlik Kurulu Toplantısı neticesinde TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan maçına rakip takım taraftarı alınmayacak. TOFAŞ tribününe rakip takım ürünleriyle girenler ise salondan çıkarılacak.

Bilet fiyatları şu şekilde;

VIP 1 - 50 TL

VIP 2 - 40 TL

Çekme Tribün - 40 TL

Normal Tribün - 20 TL

GENÇLER DE SAHNE ALACAK

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde oynanacak TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan maçı öncesi Basketbol Gençler Ligi heyecanı yaşanacak. Ligde A Grubu’na 3’te 3 yaparak başlayan ve sayı averajıyla üçüncü sırada bulunan TOFAŞ Basketbol Genç Takımı, dördüncü hafta mücadelesinde yarın Gelişim Koleji’ni konuk edecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak.

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