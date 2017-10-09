TOFAŞ EuroCup'taki ilk sınavına çıkıyor

BURSA, (DHA) - TOFAŞ, 7 Days EuroCup D Grubu ilk hafta maçında yarın Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm ile karşı karşıya gelecek. Ratiopharm Arena’daki mücadele TSİ 20.30’da başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak.

7 Days EuroCup’ta 2017-2018 sezonu Ratiopharm Ulm ile TOFAŞ arasında oynanacak mücadeleyle start alacak. D Grubu’nda ilk sınavına yarın deplasmanda çıkacak olan Bursa temsilcisi, Alman temsilcisine konuk olacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne Darüşşafaka Basketbol galibiyetiyle başlayarak moral kazanan mavi-yeşilliler, Avrupa kupasına da iyi bir başlangıç yapmayı hedeflerken, Ratiopharm Arena’daki mücadele Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan\'tan Petros Papretrou, Sırbistan\'dan Uros Obrknezevic ve Hırvatistan\'dan Josip Radojkovic hakem üçlüsü yönetecek.

ULM’DE İKİ İDMAN YAPACAK

Ratiopharm Ulm karşılaşması için bugün Almanya’ya giden TOFAŞ Basketbol Takımı karşılaşma öncesi iki antrenman yapacak. Sabah saatlerinde Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nden hareket eden mavi yeşilli kafile, İstanbul Sabiha Gökçek Havalanı’ndan tarifeli uçakla yaklaşık 3 saatlik bir uçuş yaparak Stuttgart’a geçti. Buradan da bir saatlik kara yolculuğu sonucu Ulm’e ulaşan TOFAŞ’ta sakatlıkları bulunan Caner Topaloğlu ile Tony Crocker kadroda yer almıyor. TOFAŞ Basketbol Takımı, akşam saatlerinde yapacağı idmanın ardından yarın sabah son antrenmanını gerçekleştirerek maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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