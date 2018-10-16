TOFAŞ, EuroCup'ta Rusya deplasmanında

BURSA,(DHA) -

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu üçüncü haftasında Rusya’da Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya geliyor. Basket-Hall Krasnodar’da oynanacak maç TSİ 20.00’de başlayacak.

7Days EuroCup’ta üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Avrupa macerasına bu sezon deplasmanda Alba Berlin mağlubiyetiyle başlayan ardından evinde Polonya temsilcisi Arka Gdynia’yı yenerek ilk galibiyetini alan TOFAŞ, B Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Lokomotiv Kuban’a konuk olacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle 2’de 2 yapan mavi-yeşilliler, Rusya deplasmanından galibiyetle dönerek gruptaki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Basket-Hall Krasnodar’da oynanacak maç Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Sırbistan\'dan Milija Vojinovic, Hırvatistan\'dan Tomislav Hordov ve Litvanya\'dan Jurgis Laurinavicius hakem üçlüsü yönetecek.

SON FİNALİST KUBAN

Rusya deplasmanı için dün Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde yapılan idmanın ardından yola çıkan TOFAŞ Basketbol Takımı, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan gece 00.05’te kalkan tarifeli uçakla Krasnodar’a uçtu. 2 saatlik bir uçuşun ardından Krasnodar’a varan mavi-yeşilliler, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Basket-Hall Krasnodar’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek ve maç sabahındaki son çalışmayla karşılaşma için hazırlıklar tamamlanacak. 7Days Eurocup’ta sezona 2 galibiyetle başlayan B Grubu lideri Lokomotiv Kuban, ilk maçında deplasmanda Arka Gdynia’yı 73-80, ikinci maçında ise evinde Limoges CSP’yi 82-64 mağlup etmişti. Sasa Obradovic idaresideki Kırmızı Yeşilliler, geçen yıl kupada final oynama başarısı göstermişti.

(FOTOĞRAFLI)