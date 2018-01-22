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Spor

TOFAŞ, Efe Beşok'u kadrosuna kattı

BURSA, (DHA) TOFAŞ Basketbol Takımı, Yeşilgiresun Belediyespor’un genç uzun forveti Efe Beşok’u kiralık olarak renklerine bağladı

22 Ocak 2018 20:54

BURSA, (DHA)

TOFAŞ Basketbol Takımı, Yeşilgiresun Belediyespor’un genç uzun forveti Efe Beşok’u kiralık olarak renklerine bağladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2017-2018 sezonun ikinci devresi öncesi kadrosuna takviye yaptı. Mavi-yeşilliler, Yeşilgiresun Belediyespor’da forma giyen uzun forvet Efe Beşok’u kadrosuna kattı. 1997 doğumlu ve 2.05 cm boyundaki genç oyuncu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanırken, Efe Beşok bu sezon Süper Lig’de 8 maçta süre aldı ve 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ortalamasıyla oynadı.
Efe Beşok, bugün TOFAŞ Basketbol Takımı’yla ilk antrenmanına çıktı.
EFE BEŞOK KİMDİR?
23 Nisan 1997 doğumlu, 2.05 cm boyundaki oyuncu, ilk olarak Beşiktaş altyapısında dikkatleri üzerine çekti.
Eski basketbolcu Faruk Beşok\'un oğlu olan Efe Beşok, Anadolu Efes’e transfer olduktan sonra 2015-2016 sezonunu Pertevniyal’de geçirdi. Şimdiki adı Bakırköy Basket olan Pertevniyal’de o sezon 11 maçta 2.4 sayı ve 1.5 ribaunt ortalamasını yakalayan genç oyuncu, 2016-2017 sezonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor kadrosuna katıldı.
Kısa forvet (3) ve Uzun forvet (4) pozisyonlarında görev yapan Efe Beşok, Yeşil Beyazlı takımdaki ilk yılında 6 maçta 1.3 sayı ve 0.7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Beşok, 2017-2018 sezonuna da Yeşilgiresun’da başlarken, ligin ilk yarısında görev aldığı 8 maçta 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 0.25 top çalma ortalamalarını üretti.
Efe Beşok; U16, U18 ve U20 yaş kategorilerinde Milli Takım formalarını da sırtına geçirdi.

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