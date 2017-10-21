TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan: 83-79

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Semih Vural (xx), Can Mavisu (xx)

TOFAŞ: Barış Ermiş 6 (xx), Yiğit Arslan 8 (xx), Sammy Mejia 19 (xxx), Kenny Kadji 19 (xxx), Josh Owens 9 (xx), Raymar Morgan 11 (xx), Pierria Henry 6 (x), Ivan Paunic 5 (x), Muhsin Yaşar (x), Berkan Durmaz, Kadir Bayram, Mert Konuk

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Dj Strawberry 20 (xxx), Augusto Cesar De Lima 10 (xx), Kyle Weems 17 (xxx), Jon Diebler 15 (xx), Ryan Jamar Boathright 4 (x), Erkan Veyseloğlu 2 (x), Kenan Sipahi 7 (x), Can Maxim Mutaf (x), Sertaç Şanlı 4 (x), Samet Geyik, Muratcan Güler, Ömer Utku Al

1. PERİYOT: 23-22

DEVRE: 42-43

3. PERİYOT: 62-56

5 FAUL ALANLAR: Barış Ermiş (TOFAŞ), (39.14), Dj Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan) (39.54)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 3\'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan\'i ağırladı. Seyircisinin desteğini arkasına alan TOFAŞ, ilk bölümlerde hızlı hücumlar ile etkili olurken, Kenny Kadji\'yi de pota altında iyi kullanarak mücadeleye iyi başladı. Ancak konuk siyah beyazlı ekipte ise Kadji\'ye cevap veren Kyle Weems oldu ve ilk çeyrek TOFAŞ\'ın 23-22\'lik üstünlüğü ile geçildi.

ÜSTÜNLÜK SÜREKLİ EL DEĞİŞTİRDİ

İkinci çeyrek karşılıklı basketler ile başlarken, Beşiktaş Sompo Japan 3 sayılık çizgisi gerisinden Jon Diebler\'ın üst üste isabetleriyle bir ara öne geçerken bunu devre sonuna kadar taşıdı ve ilk yarıyı siyah beyazlı ekip 42-43\'lük skorla önde tamamladı. Dönüşte Sammy Mejia ve Josh Owens\'ın pota altındaki skorer oyununu ortaya çıkarmasıyla bir ara ritim bulan TOFAŞ, bununla birlikte kader periyoduna ise 62-56\'lık skor avantajıyla başladı.

FİNALİ TOFAŞ YAPTI

Zorlu randevunun son çeyreği de nefes kesti. Üst üste bulduğu sayılarla çeyreğin başında farkı eriten ve öne geçen Beşiktaş Sompo Japan karşısında, TOFAŞ yeni bir dönüşe imza atarak son 3 dakikaya da 72-70\'lik skorla önde girdi. Büyük çekişmede geçen son bölümde Mejia\'nın basketiyle bitime 22 saniye kala TOFAŞ, durumu 79-76 yapsa da Kadji\'nin faulü sonrası 3 serbest atışı da değerlendiren Diebler skora denge getirdi. Morgan\'ın basketiyle yeniden öne geçen TOFAŞ, avantajını korudu ve maçı da 83-79 kazanarak ligdeki 3\'üncü maçında 3\'üncü galibiyetini aldı.

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