TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: Top 16'ya kalmak istiyoruz

BURSA,(DHA)- EUROCUP\'ta nasıl basketbol oynamaları gerektiğini öğrendiklerini belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Umarım bu galibiyet bize önümüzdeki maçlar için ekstra motivasyon sağlar ve Top 16’ya kalırız” dedi.

7Days EuroCup 3\'üncü haftasında deplasmanda Dolomiti Energia Trento’yu 88-91 yenerek D Grubu’nda zirvenin ortağı olan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene ile oyuncular Josh Owens ve Tony Crocker İtalya’da 17 sayı geriden gelip alınan galibiyeti değerlendirdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ev sahibi ekibini konuk severliğinden dolayı teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı, “Öncelikle Trento takımını tebrik etmek istiyorum. Maç boyunca büyük efor sarf ettiler. Son birkaç yılda İtalyan basketbolu işin organizasyon kısmında büyük gelişme gösterdi. Trento da çok iyi bir takım ve maç boyunca savaştılar. Yıllar sonra katıldığımız Euroleague seviyesindeki bir turnada bu derece iyi takımları yenmek kolay değil. O yüzden deplasmanda alınan galibiyet büyük avantaj sağlayabilir” dedi.

\'NASIL BASKETBOL OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİK\'

Avrupa’da 2 hafta önce Almanya deplasmanından mağlubiyetle döndüklerini, Ulm maçında yaptıkları hataları oyuncularıyla konuştuğunu ifade eden Ene, “Önde götürdüğümüz maçı orada akıllı bir basketbol oynamayarak kaybetmiştik. Trento maçında takımım sadece fiziksel olarak değil mental olarak da iyi bir reaksiyon verdi. Tabii ki yine hatalar yaptık ancak en azından şu anda nasıl basketbol oynamamız gerektiğini öğrendik. İlk yarıda rakibimizin 52 sayı atmasına izin verdik. Ancak ikinci yarıda onları 36 sayıda tuttuk. Hem Türkiye ligi hem de böyle zorlu bir kupada oynamak kolay değil. Umarım bu galibiyet önümüzdeki maçlar için bize ekstra motivasyon sağlayacaktır” diye konuştu. Maçın bitimiyle birlikte ligdeki Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Eurocup’ta oynayacakları Asvel maçını düşünmeye başladıklarını vurgulayan Orhun Ene, “Umarım ki Eurocup’taki ilk senemizde tur atlar ve Top 16’ya kalmayı başarırız” ifadelerini kullandı.

JOSH OWENS: HATALARDAN DERS ALDIK

Eski takımı Dolomiti Energia Trento’ya karşı forma giyen Josh Owens ise çok genç ve yetenekli bir takım karşı oynadıklarını dile getirerek, “Maça çok yavaş başladık, savunmada da iyi değildik. Ama ikinci yarıda tekrar toparlanarak ilk çeyrekte yaptığımız hatalardan ders aldık ve maça geri döndük. Sonunda da sahadaki mücadelemizle galibiyeti almayı başardık” dedi.

TONY CROCKER: GERİ DÖNMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM

Sezon başında Antalya’da oynanan hazırlık maçında elinde kırık oluşması nedeniyle uzun bir süre parkelerden uzak kalan Tony Crocker da yeniden geri dönebilmek için çok çalıştığını söyledi. İtalyan temsilcisi karşısında 17 sayı atarak, Mavi Yeşillilere büyük katkı veren ABD’li oyuncu, “Maçta tekrar geri dönmek için büyük çaba gösterdik. Sahanın her yerinde savaştık ve geri döndük. Kendi adıma konuşacak olursam da doktorlar işlerini çok iyi yaptı. Beklenilenden daha önce dönüp tekrardan parkede olmamı sağladılar. Tekrar sahaya dönmek için son birkaç hafta çok sıkı çalıştım ve sonucunda yeniden formam kavuştum” diye konuştu.

TOFAŞ Basketbol Takımı bugün Türkiye saatiyle 15.05’te Milano Bergamo Havalimanı’ndan kalkacak uçakla İstanbul’a geçecek ve akşam saatlerinde Bursa’ya varacak.

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