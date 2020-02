TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: "Kazanacağımıza inandık"

İSTANBUL,(DHA)



TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Türkiye Kupası’nda yarı finale kalmalarını şu sözlerle açıkladı;

“Fiziksel yorgunluk olacak tabii ki ama sahada mental anlamda sonuna kadar oyunun içinde kaldık ve kazanacağımıza inandık.\"

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 80-78 yenerek yarı finale yükselen TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene ve kaptan Sammy Mejia, açıklamalarda bulundu. Daha önceki basın toplantısında söyledikleri gibi Türkiye Kupası’nın favorisi olmadığına vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, “Geride kalan maçlarda görüldüğü gibi favori olarak düşünülen takımlar istedikleri gibi oynayamadılar. Biz de Sakarya karşısında 19 dakika oyunu geride götürdük, sadece 12 dakika öne geçebildik. En fazla 4 sayılık fark yakalarken, en fazla 6 sayı geriye düştük. Bunlar iki takımın ne kadar dengede basketbol oynadıklarını gösteriyor. Oyunun 9 dakikası da berabereydi. Verdiğimiz 15 ofansif ribaunt dengeyi bozdu. Zaten Sakarya takımının böyle özelliği olduğunu biliyorduk. Bu kadar konuşmamıza rağmen, yapamadık. Bu bizim geliştirmemiz gereken bir tarafımız. Biz böyle size’lı dtakımlara karşı bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu farkı ortadan kaldırabilmek için daha çok tam saha presle karşı tarafı ritimden çıkararak bir basketbol oynamaya çalıştık ama onda da rakibimiz iyi hazırlanmışlar. Hem Selçuk (Ernak) Hocayı, hem Sakaryalı basketbolcuları da tebrik etmek lazım. Son topta verdiğimiz ofansif ribauntta Metecan atsa maç uzatmaya gidecekti. Sakarya’yla daha önce ligde de oynamıştık, rakibimizin geliştiğini görüyoruz. Onun için bizim daha iyi cevap vermemiz lazımdı” dedi.

\"OYUNUN İÇİNDE KALDIK\"

Ligde deplasmanda aldıkları Beşiktaş galibiyeti sonrası çeyrek final karşılaşmasında istedikleri enerjiyi bulamadıklarını belirten Ene, “Sınırlı rotasyonda oynadığımız için bazı oyuncularımıza çok yükleniyoruz. Bu da bizi etkiliyor. Sağlıklı kalmamız, genç oyuncularımızdan alacağımız katkı, az hata yapmamız.. Hepsi bizim için çok önemli. Birbirine çok bağlantılı bir yapımız var. Aradan bir parça çekildiği, düştüğü zaman yapı zarar görüyor. Fiziksel yorgunluk olacak tabii ki ama sahada mental anlamda sonuna kadar oyunun içinde kaldık ve kazanacağımıza inandık. O da, daha ritimli olan Sakarya’nın iki dakika kala geri düşmesine sebep oldu ve buradan da maçı kazandık” diye konuştu.

\"MEJIA İNŞALLAH BİZİMLE OLMAYA DEVAM EDECEK\"

Basın mensuplarının sorusu üzerine Sakarya Büyükşehir Basketbol karşısında 29 sayı atan kaptan Sammy Mejia’nın performansını değerlendiren Orhun Ene şu ifadeleri kullandı;

“Sammy Mejia’nın 29 sayı atması bizim için değerli ama şu da var; herkesin bir sırası, çok mükemmel oynadığı bir gün oluyor. Sammy Mejia’nın buralarda oynayabilecek çok büyük tecrübesi var. Özellikle kötü giden anlarda sorumluluk alarak, fark yaratabilecek silahları ve basketbol yeteneği var. Onun için burada. Bu farkı yaratması için bizimle beraber. Bundan sonraki sezon da inşallah bizimle beraber olmaya devam edecek. Ben basketbolunun öncesinde takımın içinde göstermiş olduğu liderlik, takımı toparlaması ve onları oyunun içinde tutmasını, parkedeki performansından daha da ötede görüyorum.”

SAMMY MEJIA: \"HATALARI EN AZA İNDİRMELİYİZ\"

Sakarya karşısında yaptıkları hataları yarı final maçında minimal hale getirmeleri gerektiğini belirten kaptan Sammy Mejia, “Sakarya takımını tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç oynadılar ve bizi gerçekten çok zorladılar. Biz de çok fazla hata yaptık. Bu maçtan öğreneceğimiz çok şey oldu. Ancak maçı kazanarak çok önemli bir iş yaptık. Bundan sonraki 48 saat içerisinde yarı final maçına hazırlanmamız için zamanımız olacak. Bence bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor. Geriye düşsek de özellikle üçüncü çeyrekte çok iyi mücadele edip geri dönmeyi başardık. Cumartesi günkü maç öncesi iyi bir hazırlık oldu. Saha içerisinde her pozisyonun, oynadığımız her anın çok değerli olduğunu gördük. Şu an Türkiye Kupası’nı kazanmak için 2 tane maçımız var önümüzde. Sadece buna konsantre olmamız gerekiyor. Şimdi dinlenip, önümüzdeki maç için hazırlık yapacağız. Yaptığımız hataları en minimal hale getirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu

