TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: "Buraları hak ettiğimizi ortaya koymamız lazımdı"

BURSA,(DHA)

TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ligin ilk yarısında beklentilerin üzerinde bir sıçrama gerçekleştirdiklerini, ikinci yarının ilk maçında da bunu devam ettirmelerinin önemli olduğunu belirterek, \"Buraları hak ettiğimizi ortaya koymamız lazımdı” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun ikinci yarısına da galibiyetle başlayan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene ve takım kaptanı Sammy Mejia, deplasmanda 54-58 kazanılan Darüşşafaka Basketbol maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, Darüşşafaka’nın bugüne kadar ligde, iç sahada hiç kaybetmediğine vurgu yaparak, “İlk yarıyı 12 galibiyetle, Fenerbahçe Doğuş’un arkasından ikinci sırada bitirdik. Bu bizim adımıza beklentimizin üzerinde bir sıçrama ve kendini göstermeydi. Bu tip çıkışların ardından hem oyuncu, hem de organizasyon anlamında o kaliteye sahip takımlar, bunu devam ettiriyor. İyi takım olamamış ekipler de onu kaybediyorlar. O anlamda biz buraları hak eden bir takım olmayı ortaya koymamız lazımdı\" diye konuştu.

Darüşşafaka Basketbol\'un bu sezon ligde iç sahada maç kaybetmediğini ifade eden Orhun Ene, \"Böyle bir basketbol oynayıp, özellikle ikinci periyodun ortasından maçı sonuna kadar önde götürmek; hem psikolojik, hem fiziksel, hem de organizasyon anlamında bir direnç ortaya koymak önemliydi. O anlamda oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

\"DAHA İYİ BİR SALONDA OYNASAK DAHA KEYİFLİ OLURDU\"

Karşılaşmaya iyi başlangıç yaptıklarını ve akıllı bir oyun sergilediklerini dile getiren Ene, “17 tane ofansif ribaunt, toplamda 50 ribaunt almışız. Atletik bir takıma karşı ribaunt üstünlüğünü almak çok önemli. Maçla ilgili iki, üç tane hedef koymuştuk. Bunları çok iyi yaptık. Çok boş atış yakaladık, belki o atışları da soksaydık oyun içerisinde daha farklı anlar olabilirdi. Neticede, son anlarda rakibimize karşı bir şans versek de maçın büyük bir çoğunluğunda kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama daha iyi bir salonda oynasaydık biraz daha keyifli olurdu. Bu salonun ev sahibi olarak Darüşşafaka takımına da bir avantaj sağladığını düşünmüyorum. Onlarda burada sokamıyorlar, biz de istediğimiz basketleri sokamadık. Normalde bunlar bizim yüzdelerimiz değil. O zaman basketbol çirkinleşiyor. Bence başka bir salonda oynasaydık maç daha güzel olurdu. Darüşşafaka’yı Eurocup’taki performansından dolayı tebrik ediyorum. Saygı duyuyoruz, orada oynadık ve ne kadar değerli takımlar olduğunu biliyoruz. O kupayı kazanarak Türkiye’ye bu anlamda büyük bir başarı getireceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SAMMY MEJIA: \"DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKMAK İSTİYORUZ\"

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın kaptanı Sammy Mejia ise, ligin ilk yarısında sergiledikleri performansı ikinci devrede daha iyi seviyelere taşımak istediklerini söyledi.

Takım arkadaşlarını sergiledikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Mejia, “Bizim için ikinci yarıya iyi bir başlangıç oldu. Darüşşafaka’ya karşı çok büyük saygı duyuyoruz. Takım olarak nasıl bir kalitede olduklarını biliyoruz. Ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirdik. İkinci yarıda da olabildiğince en yüksek seviyede oynayarak takımımızı daha iyi seviyelere taşımak istiyoruz. Gösterdiğimiz efora çok büyük saygı duyuyorum. Rakibimizin iç sahada maç kaybetmediğini biliyorduk. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Beraber oynayarak, pozitif bir şekilde davranarak iyi bir maç geçirdik. Umarım bu şekilde devam ederiz. Takımımızdaki atmosfer de aynı şekilde devam eder. Son birkaç maçta bunu gösterdik. Potansiyelimizle olabildiğince en üst seviyelere çıkabileceğimizi göstermek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

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