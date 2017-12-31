TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene. "2018'de daha iyi bir TOFAŞ seyrettireceğiz"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BÜYÜKÇEKMECE karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Sorumluluklarımızın bilinciyle önümüzdeki yıl daha çok çalışacak buraya gelen insanlara daha iyi TOFAŞ seyrettirmek ve hedeflerimize yaklaşmak istiyoruz” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13\'üncü haftasında evinde Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 92-88 yenerek 2017 yılını galibiyetle tamamlayan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene ve ABD’li oyuncu Josh Owens karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece takımını ve Başantrenörü Özhan Çıvgın’ı mücadelelerinden dolayı tebrik eden Ene, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Özhan hoca ligde en düşük bütçeyle en iyi işler yapan koçlardan biri. Biz zaten maç öncesi de takımca saygı duyuyorduk. Rakibimiz; Trabzon deplasmanında aldıkları galibiyet, içeride Giresun’u farklı yenmeleri açısından Bursa’ya hem moralli, hem de enerjik geldiler. Maça daha iyi başlamayı bekliyorduk. İlk yarı oynadığımız basketbol bizim kabul edeceğimiz bir basketbol değil. Ama bir şekilde arkadaşları iterek, uyandırarak bir yerde enerjilerini çıkarmayı başardık ve gerekli farkı elde ettik. Şimdi 1-2 gün dinleneceğiz. Ondan sonra tekrardan çalışarak bir daha o organizasyonu ve enerjiyi işler hale getireceğiz” dedi.

\"GÜVENİMİZİN, ENERJİMİZİN YERİNE GELMESİ LAZIM\"

Karşılaşmada 13 sayılık farkı yakaladıklarında rotasyonla oynamak için gayret ettiklerini ancak bu tempo içerisinde çok oyuncuyu oynatma fırsatı bulamadıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Yavaş yavaş bunları deniyoruz. 13 sayılık momentum yakaladığımız dönemde bugüne kadar çok da görev vermediğimiz oyuncuları oynattık. Bu oyuncuların tam ritimli olmasını ben beklemiyorum ama yavaş yavaş onlara süre vereceğim. Muhsin ile Yiğit’in daha iyi oynayıp, katkı yapması lazım. Bu şekilde olduğu zaman böyle de kaybeder duruma geliyoruz. Biraz idman yapıp güvenimizin, enerjimizin yerine gelmesi lazım\" diye konuştu.

\"HEDEFLERİMİZ AŞAĞIYA İNMEYECEK\"

Takım olarak sorunlarını bildiklerini aktraran Orhun Ene, \"Sezon başından bu yana biz bir seviye basketbol oynadık. Artık bunu her takım biliyor, onun bir üzerine çıkmamız için artık gelişmemiz lazım. Hep beraber konuşacağız, takımca kader birliği yapacağız. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız. Önümüzdeki yıl bu sorumluluğun bilinciyle, daha çok çalışacak buraya gelen insanlara daha iyi TOFAŞ seyrettirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın, kulübümüzün ve tüm TOFAŞ ailesinin yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2018’den başlayarak hem kulüp, hem şehir olarak istediğimiz noktalara yaklaşırız. Bu sene büyük hedefler koyduk, zor bir süreçten geçtik. TOFAŞ; geçmişi, tarihi olan büyük bir basketbol takımı. Bu takım da bu zorluklar içerisinde hayatta kalmalı. Hedeflerimiz aşağıya inmeyecek. O hedefleri yukarı çıkarmak için biz gayret gösterip gelişeceğiz\" dedi.

JOSH OWENS: BAŞARILI BİR YIL GEÇİRMEK İSTİYORUZ

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ABD’li pivotu Josh Owens, yeni yılda takım olarak daha iyi bir dönem geçirmek istediklerini söyledi. Aralık ayının kendileri için zor ve uzun bir ay olduğunu dile getiren Owens, “Bu ayda hem Eurocup ve hem ligde çok fazla maç oynadık. Kötü bir dönem geçirdik. Toparlama dönemine girmeye çalışıyoruz. Tekrar kendi prensiplerimize dönüp basketbol oynamaya devam etmeye çalışıyoruz. Yapacağımız antrenmanlarla yeniden kendi karakterimizi ortaya koymak istiyoruz. Arkadaşlarımız adına konuşacak olursam da takım halinde bu yılı biraz daha iyi, daha başarılı geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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