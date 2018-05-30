TOFAŞ, Anadolu Efes'i yenerek seriyi 2-0 yaptı

TOFAŞ - Anadolu Efes: 89-82



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğolkoç (x), Fatih Arslanoğlu (x), Mehmet Karabilecen (x)

TOFAŞ: Raymar Morgan 19 (xxx), Josh Owens 8 (x), Pierria Henry 22 (xxx), Sammy Mejia 11 (xxx), Tony Crocker 9 (xx), Barış Ermiş 5 (xx), Kenny Kadji 7 (xx), Yiğit Arslan 6 (xx), Muhsin Yaşar 2 (xx), Berkan Durmaz (x)

ANADOLU EFES: Birkan Batuk 22 (xxx), Brock William Motum 17 (xxx), Bryant Dunston 15 (xx), Errick McCollum 13 (xx), Krunoslav Simon 8 (xx), Doğuş Balbay 2 (x), Toney Bernard Douglas 5 (x), Vladimir Stimac (x)

1.PERİYOT: 23-25

DEVRE: 48-43

3.PERİYOT: 66-58

5 FAUL İLE ÇIKAN: Kenny Kadji (Dk. 37.49) (TOFAŞ)



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında TOFAŞ, Anadolu Efes\'i 89-82 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisinin ikinci maçında TOFAŞ, sahasında Anadolu Efes’i ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ilk sayılarını Sammy Mejia ve Raymar Morgan’ın dış atış isabetleriyle bulan Bursa temsilcisi, Pierria Henry’nin elinden de üst üste 9 sayı katkısı aldı. Ancak dış atışlarında yüksek yüzde ile oyunu dengede tutan Anadolu Efes, Douglas’ın turnike basketi sonrası ilk çeyreği 23-25 önde geçti.

İkinci çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, çeyreğin ortalarına doğru Barış Ermiş’in 3 sayılık basketiyle farkı 8’e çıkardı: 38-30. Anadolu Efes’te McCollum ve Birkan Batuk’un dış atış isabetleri farkın yükselmesini engellerken, kalan bölümde üstünlüğünü koruyan TOFAŞ soyunma odasına 48-43’lük skor avantajıyla girdi.

Üçüncü çeyrekte Raymar Morgan ve Kenny Kadji’nin hücumlarda pota altında rakiplerine kurduğu üstünlüğü iyi değerlendiren TOFAŞ, savunmasını da daha sert bir hale getirdi. Hücumdaki verimi düşen Anadolu Efes bu bölümde Motum’un sayılarıyla ayakta kalırken, TOFAŞ final periyoduna da 66-58 önde başlayan taraf oldu.

Son 10 dakikaya girilirken, hücumda iyi bir performans sergileyen TOFAŞ, Pierria Henry’nin elinden bulduğu dış atış isabetiyle 33’üncü dakika sonrasında skoru 74-60’a getirdi ve maçtaki en büyük farkı yakaladı. Bitime son 38 saniye kala Birkan Batuk’un sayısıyla her ne kadar Anadolu Efes skoru 84-80’e getirse de maçın yıldızı Pierria Henry, 3 sayılık basketini kaydetti ve İstanbul ekibinin umutlarını kırdı. Karşılaşmayı TOFAŞ, 89-82 kazanarak seride 2-0 öne geçti.

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