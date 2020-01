-TOFAŞ: 89 - Fenerbahçe Ülker: 87 BURSA (A.A) - 13.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'nde TOFAŞ, sahasında güçlü rakibi Fenerbahçe Ülker'i 89-87 yendi. Maça iki takımın taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Maçın 2'nci dakikası TOFAŞ'tan Ruzic, Fenerbahçe Ülker'den de Preldzic ve Boğdaneviç'in 3 sayılık basketleriyle 6-6 geçildi. Taraftarlarının da desteğiyle etkinliğini artıran ev sahibi takım, Ruzic ve Nichols'ın sayılarıyla 5. dakikayı 14-11 geçti. Büyük çekişmeye sahne olan birinci periyodu konuk takım 23-22 önde tamamladı. İkinci periyoda Fenerbahçe Ülker hızlı başladı. Engin ve Cloug Gits'in sayılarıyla konuk takım ilk bölümde skoru 24-28 yaptı. Toparlanan TOFAŞ, Zuza ve Can Altıntığ'ın basketleriyle 13. dakikada skoru eşitledi: 30-30. 15. dakikayı 35-32 önde geçen ev sahibi takım, rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirerek 18. dakikada durumu 44-34 yaptı ve 10 sayılık farka ulaştı. TOFAŞ, devreye de 49-42 önde girdi. Üçüncü çeyrekte TOFAŞ, Buckman ve Ruzic'in basketleriyle 23. dakikada skoru 54-46 yaparak, farkı 8 sayıya çıkardı. Fenerbahçe Ülker, bu bölümden sonra toparlanarak, 25. dakikaya girilirken Kaya'nın etkili oyunuyla farkı 1 sayıya (54-53) indirdi. Kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçen periyot 64-64 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın son bölümüne Fenerbahçe Ülker, Tomas'ın 3 sayılık basketiyle başlayarak 64-47 öne geçti. Ev sahibi takım, Barış ile sayılar üretirken, sarı-lacivertli takım Ömer Onan'ın art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle 33. dakikada (73-66) 7 sayılık farka ulaştı. Bu bölümden sonra toparlanan TOFAŞ, Nichols'ın bitime 47 saniye kala attığı 3 sayılık basketiyle skoru (87-87) eşitledi. Bitime 8 saniye kala Buckman'ın pota altından attığı basketle 89-87 öne geçen TOFAŞ, sahadan da bu skorla galip ayrıldı. TOFAŞ, Beko Basketbol Ligi'nde üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. TOFAŞ ayrıca, Beşiktaş Milangaz ve Anadolu Efes'in ardından Fenerbahçe Ülker ile şampiyonluk hesapları yapan 3 güçlü takımı da yenmiş oldu. Salon: Atatürk Hakemler: Murat Biricik xx, Özlem Yalman xx, Turgut Işık xx TOFAŞ: Stelee xxx 12, Nichols xxx 15, İnanç xx 2, Ruzic xxxx 17, Buckman xxx 11, Zuza xxx 10, Can Altıntığ xxx 11, Kenan xx 2, Barış xx 9, Samet x, Can Özcan x Fenerbahçe Ülker: Jerrells xx 2, Kaya xxx 12, Clougs Gist xxx 16, Bogdanovic xxx 14, Preldzic xx 5, Vidmar xx 3, Engin xx 5, Tomas xxx 14, Ömer Onan xxx 12, Mirsad x, Oğuz x 4 1.Periyot: 22-23 Devre: 49-42 (TOFAŞ lehine) 3.Periyot: 64-64