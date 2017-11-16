TOFAŞ - Ratiopharm ULM: 100-84

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Piotr Pastusiak (xx), Igor Dragojevic (xx), Uros Obrknezevic (xx)

TOFAŞ: Raymar Morgan 11 (xxx), Tony Crocker 22 (xxx), Sammy Mejia 19 (xxx), Pierria Henry 26 (xxx), Muhsin Yaşar 2 (xx), Barış Ermiş 7 (xx), Yiğit Arslan (xx), Josh Owens 10 (xx), Ivan Paunic 3 (xx), Kenny Kadji (x), Caner Topaloğlu (x), Kadir Bayram (x)

RATIOPHARM ULM: Ryan Thompson 8 (xx), Per Guenther 6 (xx), İsmet Akpınar 2 (xx), Sean Da Butler 17 (xxx), Isaac Fotu 8 (xx), Trey Lewis 16 (xxx), Jerrelle Benimon 5 (x), Toure Murry 7 (x), David Kraemer 8 (x), Luke Harangody 7 (xx)

1. PERİYOT: 26-22

İLK YARI: 49-47

3. PERİYOT: 74-67

TOFAŞ, sahasında Ratiopharm ULM\'u yenerek Avrupa\'da haftayı galibiyetle kapadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup D Grubu 6\'ncı hafta mücadelesinde evinde Almanya’nın Ratiopharm Ulm takımını ağırladı. Karşılıklı sayılar ile başlayan mücadelenin ilk çeyreğinde Mejia ve Morgan ile pota altından etkili olan mavi yeşilli ekip, bu bölümü 26-22 önde geçti. İkinci çeyreğin başında ise Almanya temsilcisinden 11-0\'lık seri gelirken TOFAŞ da bir ara 26-32\'lik skorla geriye düştü. Devrenin bitimine 1 dakika kala yeniden 46-44 öne geçen Bursa temsilcisi, soyunma odasına da 49-47 üstün girdi.

İkinci yarıda TOFAŞ, özellikle Crocker\'dan büyük katkı alırken hücumdaki üretkenliğini sürdürdü. Konuk ULM, Lewis ve Butler ile direnirken buna karşın Mavi yeşilli ekip, kader periyoduna da 74-67\'lik skor avantajıyla başladı. Son çeyrekte de özellikle seyircisinin desteğini arkasına alan TOFAŞ, üst üste bulduğu sayılarla da ritmini korudu. Henry ile Crocker\'ın yıldızlaştığı karşılaşmada son saniyede 100\'üncü sayıyı da bulan Bursa temsilcisi, parkeden 100-84\'lük skorla galip ayrılarak evinde kazanmasını bildi.

TOFAŞ grupta 4\'üncü galibiyetini alarak liderliğe yükseldi. Almanya temsilcisi ise 4\'üncü mağlubiyetini alarak son sırada kaldı.

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