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Spor

TOFAŞ - Lokomotiv Kuban: 99-105

BURSA,(DHA) SALON: TOFAŞ HAKEMLER: Elias Koromilas, Renaud Geller, Igor Dragojevic TOFAŞ: Diante Garrett 25, Demonte Harper 3, Kyle Weems 20, Kenny Kadji 19, Sammy Mejia 18, Jeff Withey 8, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arlsan, Muhaymin Mustafa L

22 Kasım 2018 01:58

BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Elias Koromilas, Renaud Geller, Igor Dragojevic
TOFAŞ: Diante Garrett 25, Demonte Harper 3, Kyle Weems 20, Kenny Kadji 19, Sammy Mejia 18, Jeff Withey 8, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arlsan, Muhaymin Mustafa
LOKOMOTIV KUBAN: Jamel Mclean 21, Trevor Lacey 7, Vitaly Fridzon 9, Dmitry Kulagin 21, Jajuan Johnson 4,Dorell Wright 19, Vladimir Ivlev, Isaiah Whitehead 24
1\'İNCİ PERİYOT: 16-18
DEVRE: 41-44
3\'ÜNCÜPERİYOT: 71-68
NORMAL SÜRE: 90-90

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu sekizinci haftasında evinde Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban’ı ağırladı. Mavi beyazlılar uzatmalarda rakibine 99-105 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda dengede bir oyun sergilerken, ilk çeyreği 16-18 geride tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına da 41-44\'lük skor dezavantajıyla girdi. Dönüşte savunma daha sert bir yapıya bürünen mavi yeşiller, kader çeyreğine 71-68 önde başladı. Ancak son saniyeye kadar çekişme devam ederken maç da 90-90\'lık eşitlikle uzatmaya gitti. Uzatmada ise hücumlarını daha iyi kullanan Lokomotiv Kuban, parkeden 99-105 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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