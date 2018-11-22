TOFAŞ - Lokomotiv Kuban: 99-105

BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Elias Koromilas, Renaud Geller, Igor Dragojevic

TOFAŞ: Diante Garrett 25, Demonte Harper 3, Kyle Weems 20, Kenny Kadji 19, Sammy Mejia 18, Jeff Withey 8, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arlsan, Muhaymin Mustafa

LOKOMOTIV KUBAN: Jamel Mclean 21, Trevor Lacey 7, Vitaly Fridzon 9, Dmitry Kulagin 21, Jajuan Johnson 4,Dorell Wright 19, Vladimir Ivlev, Isaiah Whitehead 24

1\'İNCİ PERİYOT: 16-18

DEVRE: 41-44

3\'ÜNCÜPERİYOT: 71-68

NORMAL SÜRE: 90-90

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu sekizinci haftasında evinde Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban’ı ağırladı. Mavi beyazlılar uzatmalarda rakibine 99-105 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda dengede bir oyun sergilerken, ilk çeyreği 16-18 geride tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına da 41-44\'lük skor dezavantajıyla girdi. Dönüşte savunma daha sert bir yapıya bürünen mavi yeşiller, kader çeyreğine 71-68 önde başladı. Ancak son saniyeye kadar çekişme devam ederken maç da 90-90\'lık eşitlikle uzatmaya gitti. Uzatmada ise hücumlarını daha iyi kullanan Lokomotiv Kuban, parkeden 99-105 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)