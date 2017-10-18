Tofaş - Herbalife Gran Canaria: 98-94

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Joseph Bissang (xx), Mario Majkic (xx), Moritz Reiter (xx)

TOFAŞ: Raymar Morgan 9 (x), Sammy Mejia 12 (x), Pierria Henry 11 (x), Ivan Paunic 6 (x), Muhsin Yaşar 2 (x), Josh Owens 16 (x), Kenny Kadji 19 (x), Yiğit Arslan 21 (x), Barış Ermiş 2 (x), Mert Konuk, Berkan Durmaz, Tony Crocker

HERBALIFE GRAN CANARIA: Marcus Eriksson 6 (x), Gal Mekel 16 (x), Ondrej Balvin 6 (x), Shaquille Mckissic 10 (x), Eulis Baez 7 (x), Alberto Oliver (x), Dennis Seeley 18 (x), Anzejs Pasecniks 19 (x), Oriol Pauli 8 (x), Xavier Rabaseda (x), Lucas Fischer 4 (x)

1\'İNCİ PERİYOT: 17-19 (H.GRAN CANARIA)

İLK YARI: 45-41 (TOFAŞ)

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 69-66 (TOFAŞ)

MAÇ SONUCU: 98-94 (TOFAŞ)

5 FAUL ALAN: Eulis Baez (Herbalife Gran Canaria) (38.10)

7DAYS Avrupa Kupası D Grubu 2\'nci hafta mücadelesinde Tofaş, evinde İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria\'yı ağırladı. Tofaş Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye Bursalı basketbolseverler de yoğun ilgi gösterdi. Zorlu randevu konuk ekipten Mekel\'in basketiyle başlarken, İspanyol temsilcisi fark açmaya başladı. Ancak çeyreğin ortalarına doğru taraftarının da desteğiyle toparlanan Tofaş, buna karşın ilk çeyreği ise 17-19\'luk skorla geride tamamladı.

TOFAŞ RİTİM BULDU

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken Tofaş, Yiğit Arslan\'ın üç sayı gerisinden kaydettiği üst üste üçlükler ile maçta ilk kez 28-27 öne geçti. Akabinde İspanyol temsilcisinin eşitliği yakalamasına iyi reaksiyon gösteren mavi-yeşilli ekip, Morgan\'ın sayılarıyla yeniden oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve devreye de 45-41\'lik skor avantajıyla girdi. Dönüşte başa baş bir mücadele görürken, son saniyede Henry\'nin uzaklardan attığı üç sayılık basket ile Tofaş, kader çeyreğine de 69-66\'lık üstünlükle başladı.

SON BÖLÜMDE COŞTU

Final çeyreğinde heyecan fırtınası yaşanırken skor üstünlüğü sürekli olarak el değiştirdi. Ancak Yiğit Arslan\'ın skorer oyununa Mejia ve Owens\'ın katkısı da eklenince mavi-yeşilli ekip son 3 dakika 90-82 önde girdi. İspanyol ekibinin dönüş çabalarına seyircisinin desteğini de arkasına alarak veren Tofaş, etkili savunmasını hızlı hücumlardan sayılarla dönerek süsledi ve parkeden 98-94\'lük skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Tofaş, gruptaki ilk galibiyetini, İspanyol ekip ise ilk mağlubiyetini aldı. Maçın en skorer ismi ise attığı 21 sayıyla Tofaş\'tan Yiğit Arslan oldu.

Karşılaşmayı Bursaspor kaptanı Pablo Martin Batalla ile birlikte yeşil-beyazlı ekibin oyuncularından Josua John, Ricardo Faty ve William Ekong da tribünden takip etti.