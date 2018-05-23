TOFAŞ - Eskişehir Basket: 85-58

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ilk maçında TOFAŞ, Eskişehir Basket\'i sahasında 85-58 yenerek saha avantajını korudu. Serinin ikinci maçı Eskişehir\'de oynanacak.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Sinan İşgüder (xx), Ahmet Tatlıcı (xx)

TOFAŞ: Raymar Morgan 16 (xxx), Josh Owens 4 (x), Pierria Henry 15 (xxx), Sammy Mejia 11 (xxx), Tony Crocker 16 (xxx), Barış Ermiş 10 (xx), Kenny Kadji 7 (xx), Yiğit Arslan 2 (x), Mert Konuk (?), Berkan Durmaz 2 (x), Efe Beşok (?), Muhsin Yaşar 2 (x)

ESKİŞEHİR BASKET: Buğrahan Tuncer 10 (xx), Caner Erdeniz 3 (x), Jeffrey Ayres 6 (x), Joshua Duncan 8 (xx), William Baron 9 (xx), Berkay Candan 6 (x), Doğan Şenli (x), Sean James Marshall 13 (xxx), Yunus Emre Sonsırma 3 (x), Viacheslav Kravtsov (x), Earl Rowland (x), Dorukhan Engindeniz (?)

1.PERİYOT: 30-17

DEVRE: 51-33

3.PERİYOT: 72-46

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ilk maçında TOFAŞ, sahasında Eskişehir Basket’i ağırladı. Maça Josh Owens’ın turnikeden bulduğu sayı ile başlayan ev sahibi, karşılıklı sayıların ardından dış atışlardan da isabet bularak 10-0’lık seri yakaladı: 23-10. Raymar Morgan’ın skorer oyunuyla mavi yeşilliler ilk çeyreği 30-17 önde kapadı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan TOFAŞ, 12 dakika geride kalırken Sammy Mejia’nın turnikeden bulduğu basket ile farkı 20’ye çıkardı: 37-17. Tony Crocker ve Kenny Kadji’nin de üçlükleriyle ritmini sürdüren Bursa temsilcisi, taraftar desteğini de arkasına alırken Sammy Mejia’nın basketi sonrası soyunma odasına da 51-33’lük üstünlükle girdi.

Dönüşte de savunma disiplininden ödün vermeyen TOFAŞ, 23’üncü dakika sonrası Barış Ermiş’in basketiyle farkı bu kez 30’a çıkardı: 63-43. Bu bölümde 14-0’lık seri yakalayarak iyiden iyiye maçtaki hakimiyetini perçinleyen TOFAŞ, skoru 72-43’e çekerken, Joshua Duncan’ın 3 sayılık isabetine karşın final çeyreğine 72-46’lık skor avantajıyla başladı.

Son çeyrekte de TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene genç oyuncularına şans verirken aradaki farkı iyi koruyan TOFAŞ, parkeden 85-58’lik skorla galip ayrılmasını bildi. Böylelikle mavi yeşilliler, serinin ilk maçında saha avantajını korudu.

Serinin ikinci maçı 24 Mayıs Perşembe günü saat 18.15’te Eskişehir’de oynanacak. TOFAŞ bu maçı da kazanması halinde yarı finale yükselecek.

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