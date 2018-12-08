TOFAŞ - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 97-83

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Mehmet Karabilecen, Sinem Tetik

TOFAŞ: Barış Ermiş 10, Kenneth Kadji 15, Muhsin Yaşar 6, Samuel Mejia 19, Diante Garrett 15, Jeff Withey 12, Kyle Weems 8, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz 4, Muhaymin Mustafa

AREL ÜNİ. BÜYÜKÇEKMECE: Osiris Eldridge 11, Devin Williams 15, Kenneth Hayes 16, Matthew Tiby 11, Danny Gibson 21, Berkay Candan 4, Merthan Mutlu 1, Mükremin Deniz Kılıçlı 4, Oğulcan Baykan, Arda Erdoğan

1.PERİYOT: 22-20

DEVRE: 47-40

3.PERİYOT: 68-68

5 FAUL ALAN: Devin Williams (35.12) (Arel Üniversitesi Büyükçekmece)

TOFAŞ üçüncü periyotta zorlanmasına karşın son bölümde iyi bir basketbol ortaya koyarak sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece’yi farklı geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10’uncu haftasında TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece’yi ağırladı. Sakatlıktan dönen Barış Ermiş’in dış sayı isabetiyle başlayan mücadelenin ilk periyodu dengede geçti. Bu bölümü 22-20 önde geçen TOFAŞ, ikinci çeyreğin hemen başında Withey ve Berkan boyalı alanı zorladı ve 8-0’lık seri ile 13’üncü dakika içerisinde skoru 30-20’ye çekti. İstanbul ekibi Eldridge’in sayılarıyla ayakta kalırken, Muhsin Yaşar’ın smaç basketiyle mavi beyazlılar devreye 47-40 üstün girdi.

Dönüşte ilk etapta TOFAŞ oyun üstünlüğü sürdürürken, 23’üncü dakikadan itibaren konuk ekip maça ortak olmaya başladı. Gibson ve Williams ile pota altını etkili kullanan 27’nci dakika içerisinde Hayes’ın basketiyle de skoru 59-59’a eşitledi. Periyodun sonları karşılıklı basketlerle geçilirken, final çeyreğine de 68-68’lik eşitlilkle başlandı.

Mejia ve Yiğit’in dış sayı isabetleriyle sayılar bulan TOFAŞ, oyun üstünlüğünü yeniden eline geçirirken pota altı sayılarıyla da 34’üncü dakika içerisinde skoru 81-72 yaptı. Ardından hücumda daha organize olan TOFAŞ, Garrett ve Kadji’nin de sorumluluk almasıyla farkı giderek açtı ve parkeden 97-83’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından TOFAŞ ligdeki 7’nci galibiyetini alırken İstanbul temsilcisi ise 6’ncı kez mağlup ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)