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Spor

Todor Veselinoviç hayatını kaybetti

Fenerbahçe: Veselinovic’in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz

18 Mayıs 2017 20:07

Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğunun mimarı olan 86 yaşındaki eski teknik direktörü Todor Veselinovic, Atina'daki özel bir hastanede vefat etti. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol Takımımızın, 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğumuzun mimarlarından olan 86 yaşındaki eski teknik direktörümüz Todor Veselinovic’in, Atina'daki özel bir hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acılarını en içten duygularımızla paylaştığımız hayatını kaybeden Todor Veselinovic’in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Veselinovic’in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

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