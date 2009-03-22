TÖDER'den uluslararası burs

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Genel Başkanlığı’na yeniden seçilen Yücel, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi



Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Genel Başkanlığı’na Enver Yücel yeniden seçildi.



TÖDER’den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin 4. Olağan Genel Kurulu, Grand Cevahir Oteli’nde yapıldı. Harvard Üniversitesi Göçmen Projeleri Merkezi Kurucusu ve New York Üniversitesi Göçmen Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Carola Suarez Orazco’nun “21. yüzyılda Küresel Göç ve Eğitim” konulu konferansıyla başlayan genel kurulda yapılan seçimlerde, Enver Yücel yeniden genel başkanlığa getirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücel, yeni dönemde Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirterek, Amerika’nın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Harvard, Yale, New York, Stanford gibi üniversitelerde doktora eğitimi alacak öğrencilere, TÖDER bursu vereceklerini belirtti.



Yücel, sadece ulusal çapta değil, uluslararası boyutta da girişimlerine ve faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.



