Today's Zaman Genel Yayın Yönetmenliği'ne Sevgi Akarçeşme getirildi

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklanıp itirazla serbest bırakılmasının ardından geçtiğimiz hafta Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmenliğini bırakma kararı aldığını duyuran Bülent Keneş’ten boşalan koltuğa Today's Zaman ve Zaman gazeteleri yazarı Sevgi Akarçeşme getirildi.

İngilizce günlük yayınlanan gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Today's Zaman'a yaptığı açıklamada bir süre birlikte mesai yaptıkları Sevgi Akarçeşme'yi tebrik ederek, zor bir dönemden geçen Türkiye ve dünya için bu atamanın hayırlı olmasını diledi. “Birikim sahibi bir gazeteci ve bir kadın olarak Akarçeşme'nin gazeteye yeni bir bakış kazandıracağını” belirten Bülent Keneş, “Today's Zaman'ın tüm dünyada takdir toplayan demokrat ve özgürlükçü karakterinin daha da güçleneceğine olan inancını” dile getirdi.





Yazı ve düşünce dünyasına yakınlığıyla bilinen Sevgi Akarçeşme, uzun yıllar farklı görevlerde bulunduktan sonra son 3 yıldır Today's Zaman ve Zaman gazetelerinde gazetecilik ve köşe yazarlığı yapmaktaydı. 1979 yılında İstanbul'da doğan Sevgi Akarçeşme, Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi siyaset bilimi bölümünü burslu olarak tamamladı. Bilgi Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler, ABD'de Temple Üniversitesi'nden ise siyaset bilimi yüksek lisans dereceleri aldı. Akarçeşme, ABD'de bulunduğu dönemde üniversitede asistan olarak görev yapmanın yanı sıra Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Center for Strategic and International Studies (CSIS – Stratejik ve Uluslararası Etüdler Merkezi)'nin Türkiye masasında da çalıştı.

Türkiye'ye döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı'nda üç yıla yakın görev yapan Sevgi Akarçeşme, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (SAM) danışmanlık görevini yürüttü. 2012 yılında buradaki görevinden istifa eden Akarçeşme Today's Zaman'da başladığı gazetecilik hayatına Zaman gazetesinde devam etti.

Today's Zaman ve Zaman gazetelerindeki yazılarının yanı sıra uluslararası mecralarda da analizleri yayınlanmakta olan Akarçeşme'nin sivil-asker ilişkileri üzerine yazdığı tezi kitaplaştırılmıştı.