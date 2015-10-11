Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Keneş'in avukatı: Müvekkilim temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in avukatı Hasan Günaydın, "Müvekkilim temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakılıyor" dedi.

Attığı tweetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konan Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş’in avukatı Hasan Günaydın, müvekkilinin üç gündür temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını belirtti. Günaydın, yarın İstanbul Adliyesi'nde Keneş’in tutuklamasına itiraz edeceklerini söyledi.

"Diş fırçasını bile veremedim"



Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Metris Cezaevin'de bulunan müvekkili Keneş ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamada bulunan avukat Günaydın “Müvekkilime en temel insani ihtiyaçlarında olan diş fırçasını bile veremedim” dedi.



Keneş'in bilinçli bir şekilde baskı ve müeyyidelere maruz bırakıldığına dikkat çeken Günaydın, gözaltı ve akabinde yapılan tutuklama sürecinin bile adeta bilinçli bir şekilde cezalandırmaya dönüştürüldüğüne vurgu yaptı.



Müvekkilinin resmen susturulmaya çalışıldığına dikkat çeken avukat Günaydın. “Eğer böyle bir maksat olmasaydı, gazeteciye saldıranlar serbest, fikirlerini dile getiren ve eleştiri hakkı kullanan gazeteci hapiste olmazdı” söyledi.



Görüşmede Keneş’in genel durumunun iyi olduğunu dile getiren Hasan Günaydın, müvekkilinin doğru bildiği değerlerden taviz vermeyeceğini dediğini aktardı. Avukat Günaydın, görüşmede Keneş’in, “Bir zamanlar kitapları, eserleri ve müelliflerini mahkum eden zihniyetin benzeri bugün fikirleri mahkum ediyor. Biri eserleri tehlikeli görürken birileri de bugün fikir sahibi beyinleri tehlikeli görüyor.” dediğini dile getirdi.



Bu haksızlığın ve hukuksuzluğu peşini bırakmayacaklarını dile getiren Günaydın, gerek duyulması durumunda bu süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bile taşıyacaklarını kaydetti. Bu arada avukat Günaydın, yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde müvekkili Keneş’in tutuklamasına itiraz edeceklerini sözlerine ekledi.



Geçen hafta Basın Savcısı Umut Tepe’ye ifade verdikten sonra tutuklamaya sevk edilen Keneş, 4. Sulh Ceza Hakimi Recep Uyanık tarafından serbest bırakılmıştı. Savcısı Umut Tepe’nin itirazı üzerine tekrar göz altına alınan Keneş sevk edildiği İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimi İsmail Yavuz tarafından tutuklanmıştı.