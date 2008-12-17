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Yaşam

TODAİE'den uluslararası işbirliği atağı

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ile Fransa'daki Bastia Enstitüsü arasında karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değişimini içeren işbirliği anla

17 Aralık 2008 02:00

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile Fransa'daki beş bölgesel kamu yönetimi enstitüsünden biri olan Bastia Bölgesel Kamu Yönetimi Enstitüsü arasında karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değişimini içeren işbirliği anlaşması imzalandı.

TODAİE konferans salonunda işbirliği anlaşması imza töreni düzenlendi. Törende konuşan TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Eyyüp İşbir, Bastia Enstitüsü ile yıllar önce başlayan işbirliğinin, resmi olarak imzalanan anlaşma ile daha da güçleneceğini ifade etti. İşbir, anlaşma kapsamında Türkiye'den Bastia'ya gidecek öğretim üyeleri ve oradan gelecek öğretim üyeleriyle işbirliğinin daha da ileriye götürüleceğini söyledi.

Bastia Belediye Başkanı, Fransa Eski Kamu Yönetimi Bakanı Emile Zuccarelli ise protokolün çok uzun bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, iki kurum arasında diyalog ve düşüncenin geliştirilmesi için işbirliğinin önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından İşbir ve Zuccarelli anlaşmayı imzaladı. Törenden sonra Fransa Devlet Modernizasyonu Genel Müdürlüğü ve Bastia Enstitüsü yetkililerinin kamu yönetimi konularında görüşlerini sunacağı konferansa geçildi.

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