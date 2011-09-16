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Yaşam

TODAİE, dünyaya bürokrat yetiştiriyor ANKARA (A.A)

16 Eylül 2011 14:48

-TODAİE, dünyaya bürokrat yetiştiriyor ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Kaliteli kamu yöneticileri yetiştirmek amacıyla 1952 yılında kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE), gerek yurt içinden gerekse yurt dışında gelen çok sayıda bürokrat eğitim görüyor.  Uluslararası Yönetim Okulları ve Enstitüleri Birliğinin (IASIA) ve Avrupa Kamu Yönetimi Grubunun (EGPA) üyesi olan TODAİE'nin iş birliği protokolü imzaladığı İtalya, Fransa, Çin, Suriye, İran, Azerbaycan ve Pakistan'dan gelen çok sayıda kamu yöneticisi, enstitünün eğitim programlarından yararlanıyor. TODAİE'nin mezunları arasında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile milletvekilleri Vecdi Gönül, Kamer Genç ve Osman Kaptan da bulunuyor. TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Eyyup Günay İsbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1952 yılında Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında var olan teknik yardım anlaşmasına ek bir protokolle kurulan TODAİE'nin 7163 sayılı Teşkilat Kanunu uyarınca bilimsel, mali ve idari özerkliğe sahip bir kamu kuruluşu olduğunu söyledi. Enstitünün, 1992'den bu yana merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Türkiye Ulusal Sorumlusu olduğunu belirten İsbir, kamu yönetiminin çağdaş düşünce ve yaklaşımlara uygun olarak gelişmesine yardımcı çalışmalarda bulunmayı amaç edindiklerini ifade etti. İsbir, yönetim sanatına eleman yetiştirmeyi, kamu yönetimi alanında öğretim elemanları yetiştirilmesine yardımcı olmayı ve memurların yönetim alanında olgunlaşmalarını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Prof. Dr. İsbir, enstitünün lisans eğitimini yapmış, kamuda önemli sorumluluklar üstlenmiş kamu yöneticilerine lisansüstü ve doktora hizmeti verdiğini söyledi.  -Bakan Şahin de TODAİE mezunu- TODAİE mezunları arasında geçmiş dönem milletvekillerinden Suphi Baykam, Ekrem Kangal, Hasan Fehmi Güneş, Mehmet Keçeciler, Mümtaz Soysal, Nail Çelebi'nin de yer aldığını anımsatan İsbir, ayrıca mezunlar arasında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile 24. dönem milletvekillerinden Vecdi Gönül, Kamer Genç ve Osman Kaptan'ın da bulunduğunu sözlerine ekledi.

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