TOÇEV, 6 köy okulunu onardı

Tuvana Okuma İstekli Çocuklu Çocuklar Vakfı (TOÇEV), özel bir televizyon kanalı işbirliği ile düzenlediği "Yaşasın Okulumuz" kampanyası kapsamında Van'da 6 köy okulunu onardı. Geçtiğimiz yılda 7 okul onarılmıştı.



Birçok tanınmış ismin destek verdiği kampanya ile bu eğitim yılında Van'a Gevaş Kızıltaş Köyü (Necibe-Ahmet Coşkun), Özalp Hacıali Köyü (Rebeka-Sinan Çetin), Erciş Ziyaret (Nidai Kürüm), Çatak Elmacık Köyü (Nejat Uygur), Muradiye Sürüyolu Köyü (Ortak Nokta), Muradiye Devetaş Köyü (Menşure-İdris Erdoğan), Muradiye Devetaş Köyü Karavil Mezrasında (Müzeyyen Rayif Kürüm) bulunan köy okulları onarılarak eğitime hazır hale getirildi.



Kampanyası kapsamında Gevaş Kızıltaş Köyünde Avukat İhsan coşkun tarafından anne ve babaları Necibe-Ahmet Coşkun adına onarımını üstlendiği okulda bir tören düzenlendi.



TOÇEV'e Teşekkür



Törene Gevaş Kaymakamı Tahsin Aksu, Van milli Eğitim Müdürü Yahya Yıldız, Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Abit Arvas, TOÇEV Vakfı Eğitim Koordinatörü Aybike Yurtseven, Toçev yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Renkli görüntülere sahne olan açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.



TOÇEV Vakfı Eğitim Koordinatörü Aybike Yurtseven, Van'da 7 bu yıl ise 6 okulun bakım ve onarımını yaptıklarını söyledi. Öğrencilerden ve köylülerden okula sahip çıkmalarını isteyen Aybike Yurtseven, okulun yapımını üstlenen Van'lı Avukat İhsan Coşkun'a da teşekkür etti.



Van Milli Eğitim Müdürü Yahya Yıldız ise, 'TOÇEV yetkililerine, Avukat İhsan Coşkun ve ailesine teşekkür ederim. Şu an bu okulumuzda 94 öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 50'si kız, 44'ü erkek. Kız öğrencilerinin sayısı erkek öğrencilerden fazla. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve hayırseverlerimizin de eğitime destek olması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı. Daha sonra TOÇEV tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından beğeni ile izlendi.



