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Dünya

Toblerone çikolataları helal sertifikası aldı; Avrupa'da "islamlaşma" tartışması

Sosyal medyada tepkiler Toblerone boykotu çağrısına kadar ilerledi

22 Aralık 2018 18:39

Amerikalı şirket Mondelez bu yıl nisan ayında aldığı bir kararla, Toblerone markalı İsveç çikolatalarına “helal” sertifikası verilmesine karar verdi. Aralık ayında, kamuoyunda ses getirmeye başlayan bu kararın, İsveç gazetelerinde yayımlanmasının ardından ülkede "İslamlaşma" tartışmalarının başlamasına sebep oldu.

Konuyla ilgili olarak, Almanya’da federal sözcü Prof. Dr. Jörg Meuthen “Ne Almanya’da ne de Avrupa’da İslamlaşma yaşanmıyor. Çikolata markasının “helal” olarak tasvir edilmesi tamamiyle tesadüf” açıklamasını yaptı.

Sosyal medya üzerinden gösterilerin boykot çağrısına dönüşmesinin ardundan, Mondelez açıklama yaptı.

Mondelez adına sözcü olarak Huffington Post’a konuşan Valerie Moens, helal sertifikası geldiğinde ürünün değişmeyeceğine, firmanın bu kararı alma amacının herkesin keyifle tüketebileceği ürünler yapmak olduğunu belirtti. Moens “Bizim için farklı değerlere sahip insanlara hitap edebilecek çeşitlilikte ürünler yapmak önemli”  dedi.

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