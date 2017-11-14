TOBB/Hisarcıklıoğlu: “En parlak iş fikrinin süresi altı ay”

İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum, bu yıl yedinci kez “Altın Yumurtlayan Kafalar” ana teması ile gerçekleştirildi. TOBB öncülüğünde, Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde, DenizBank ve Turkcell Arıkovanı sponsorluğunda düzenlenen G3 Forum, 1500’ün üzerinde genç girişimci ve girişimci adayını mentorlarla buluşturdu. G3 Forum’da konuşan ve gençlere girişimcilik ile ilgili tavsiyeler veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugün dünyadaki en parlak iş fikrinin bile süresi altı ay. Yani altı ay içinde ya o iş fikrini başkası gerçekleştiriyor ya da artık çözümünüze ihtiyaç kalmıyor. Bu yüzden aklınızda ve hayalinizde ne varsa peşinden gidin” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla dünyada 170’den fazla ülke ile eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası’nda düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum’un yedincisi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. “Altın Yumurtlayan Kafalar” ana teması ile gerçekleştirilen G3 Forum; Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde, DenizBank ve Turkcell Arıkovanı sponsorluğunda Türkiye’nin önde gelen iş insanlarını genç girişimci ve girişimci adayları ile buluşturdu.

Açılış konuşmalarını G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz ve Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır’ın yaptığı G3 Forum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimcilik konulu konuşması ile devam etti.

Girişimciliğin günümüzün en önemli zenginleşme, kalkınma ve toplumsal refahı yükseltme aracı olduğunu ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Geçtiğimiz yüzyıl kaynağı petrol olan 3. sanayi devrimi dönemiydi, bu yüzyılda ise kaynağı insan olan 4. sanayi devrimini yaşıyoruz. Bu yüzyılın amacı doğal kaynağa değil, fikri üreten insan kaynağına ulaşmak. Bu yüzden artık dünyanın en güçlü insanları girişimciler. İçinde bulunduğumuz bu çağ, büyük fırsatlar sunuyor. Eskiden zengin olmak için milyarlarca dolar yatırım yapmak gerekirken, bugün bir bilgisayar ve iyi bir fikir yeterli.“ dedi.

Girişimci adayları ile tavsiyelerini de paylaşan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Öncelikle, aklınızda ve hayalinizde ne varsa peşinden gidin. Bugün dünyadaki en parlak iş fikrinin bile süresi altı ay. Yani altı ay içinde ya o iş fikrini başkası gerçekleştiriyor, ya da artık çözümünüze ihtiyaç kalmıyor. İyi bir takım kurmak ve kendini sürekli yenilemek de önemli. Çünkü her projede farklı deneyimleri, farklı bakış açılarını ve teknolojiden sanata farklı disiplinleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Bugün dünyadaki en büyük yatırımcılar da, yatırım kararını fikirler kadar takımları da inceleyerek veriyor. Hata yapmaktan korkmayın ve pes etmeyin. Yere düşmeyenden girişimci olmaz, düşmekten korkmayandan girişimci olur. İyi girişimcilik düşmemek değil, düşünce kalkabilmektir.”

Girişimci adaylarının maksimum fayda sağlamaları esas alınarak oluşturulan Forum programı, geleneksel olarak düzenlenen ve genç girişimcileri mentorlarla buluşturan yuvarlak masa toplantılarıyla başladı. Büyük ilgi gören yuvarlak masa toplantılarında 1500’ün üzerinde girişimci ve girişimci adayı mentorlar ile bir araya gelerek, fikir alışverişi yaptı ve bağlantı kurma fırsatı buldu. Her masadaki mentorlar, girişimci adaylarına tecrübelerini aktararak, girişimcilik yol haritası çıkartmalarına yardımcı oldu.

Forum, bu yıl ilk kez düzenlenen Hub toplantılarıyla devam etti. G3 Forum’da bu yıl yuvarlak masa toplantılarına ek olarak, Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’ndaki interaktif toplantı formatı ilk kez yapıldı. Toplantılarda girişimciler ilgi alanlarıyla ilgili olarak detaylı bilgi alma imkânı buldu. Başarılı girişimcilerin ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin deneyimlerini aktardığı panellerde ise girişimcilik ile ilgili tüm başlıklar mercek altına alındı. TOBB Genç Girişimciler Kurulu Danışmanı Berrak Kutsoy’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen Yatırımcılar Paneli, Koç Inventram Genel Müdürü Cem Soysal, Turkcell İş Modeli Dönüşümü Müdürü Enis Yazırlıoğlu, Aslanoba Capital Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba ve ŞirketOrtağım Melek Yatırım Ağı Ağ Başkanı Mehmet Buldurgan’ın katılımıyla yapıldı. İkinci Yatırımcı Paneli’nde son dönemde start up’lara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Mustafa Sandal, G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz ile Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz’un sorularını yanıtladı. G3 Forum, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ile bir araya geldiği Girişimci Paneli ile sona erdi.